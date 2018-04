Apple Music: Hip-Hop-Chef wechselt zu Spotify

Hip-Hop-Verantwortlicher verlässt Apple Music

Apple verliert eine Führungspersönlichkeit an Spotify. Laut eines Berichts wechselt Carl Chery, der bislang des Hip-Hop-Programming bei Apple Music leitete, zum schwedischen Streaming-Anbieter. Chery spielte bei Apple Music unter anderem deswegen eine entscheidende Rolle, weil er mehrere exklusive Hip-Hop-Deals einfädelte.Carl Chery kümmerte sich bei Apple Music um das Programming des Hip-Hop- und R&B-Bereichs. Er erstellte etwa die populären Playlisten „A-List: Hip-Hop“ und „A-List: R&B“. Darüber hinaus war Chery für zwei exklusive Veröffentlichungen von Chance The Rapper verantwortlich, darunter das mit einem Grammy ausgezeichnete Album. Zudem verhalf er Künstlern wie Cardi B, Bryson Tiller, Post Malone, Khalid, Daniel Caesar, 6LACK und H.E.R zum Durchbruch. Cardi B knackte kürzlich sogar einen Streaming-Rekord von Taylor Swift.Bei Spotify wird Chery dem Bericht zufolge – neben anderen Bereichen – auch für die RapCaviar-Playlist zuständig sein. Der zuvor dafür verantwortliche Spotify-Mitarbeiter Tuma Basa wechselte im letzten Monat zu YouTube.Spotify könnte mit Chery das eigene Hip-Hop-Profil schärfen. Obwohl der Marktführer von den Abozahlen her weit vor Apple Music liegt, verzeichnet Apples Streaminglösung immer wieder Achtungserfolge vor allem im Hip-Hop-Genre. Drakeszum Beispiel erzielte auf Apple Music zu Beginn 33 Millionen mehr Streams als bei Spotify, obwohl der Apple-Dienst seinerzeit nur etwa ein Fünftel der Nutzerzahl des schwedischen Streaminganbieters vorweisen konnte.