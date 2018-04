Neuer Apple-Music-Rekord: Cardi B stößt Taylor Swift vom Streaming-Thron

Invasion of Privacy

Der Rekord von Taylor Swift ist geknackt. Rapperin Cardi B erreichte mit ihrem neuen Albumin der ersten Woche bei Apple Music über 100 Millionen Streams. Es geht um die Anzahl der Streams, die eine Künstlerin mit ihrem Album in der ersten Veröffentlichungswoche erzielt.Schon Mitte der Woche brachte es das Album von Cardi B der Meldung zufolge auf die doppelte Anzahl an Streams im vergleich zum bisherigen Rekordhaltervon Taylor Swift. Invasion of Privacy steht jetzt schon auf der fünften Position der meistgestreamten Alben bei Apple Music und überholte damit Charterfolge wievon The Weeknd undvon Ed Sheeran überholt.Zu der großen Popularität des Albums von Cardi B könnte der tendenzielle Apple-Music-Fokus auf Genres wie Rap, Hip-Hop und R&B beigetragen haben. Drakesetwa erzielte auf Apple Music zu Beginn 33 Millionen mehr Streams als auf der Plattform des Marktführers Spotify, obwohl der Apple-Dienst seinerzeit nur etwa ein Fünftel der Nutzerzahl von Spotify vorweisen konnte. Der Erfolg entsprechender Genres wird unter anderem der Promotion des Apple-Radiosenders Beats 1 zugeschrieben.Apple Music hat inzwischen über 40 Millionen Abonnenten. Platzhirsch Spotify bringt es auf 71 Millionen zahlende Premium-Kunden. Die werbefinanzierte Gratisvariante hinzugerechnet nutzen inzwischen 159 Millionen Menschen den Service des schwedischen Streaminganbieters.