Apple Maps und Siri weisen auf Corona-Impfzentren hin - auch in Deutschland

Impfzentren sind in der Karten-App zu finden



Ein Impfzentrum in Apples Karten-App

Ein Impfzentrum in Apples Karten-App

Einige deutsche Impfzentren fehlen noch

Siri findet Impfzentren und ruft die Hotline an

In vielen Ländern laufen bereits seit Monaten nationale Impfkampagnen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Fortschritte sind dabei sehr unterschiedlich: Während etwa im Vereinigten Königreich sowie in den USA und Israel bereits große Teile der Bevölkerung immunisiert werden konnten, weist Deutschland nach wie vor erhebliche Defizite auf. Allerdings soll sich die Situation auch hierzulande in den kommenden Wochen deutlich verbessern.Wer einen Termin für seine beiden Impfungen erhalten hat, muss in aller Regel das für ihn zuständige Impfzentrum aufsuchen. Die Adresse wird telefonisch oder per E-Mail mitgeteilt. Wo genau die jeweilige Einrichtung zu finden und etwa mit dem Auto zu erreichen ist, lässt sich ab sofort aber auch in Apple Maps herausfinden. Apple zeigt nämlich ab sofort die Impfzentren in der hauseigenen Karten-App an.Eingeführt wurde die neue Informationsmöglichkeit zunächst in den Vereinigten Staaten, mittlerweile steht sie auch in Deutschland zur Verfügung. Allerdings werden hierzulande bislang nicht alle Impfzentren in Apple Maps angezeigt. In einigen Regionen fehlen die Informationen noch, in Einzelfällen werden die Einrichtungen fälschlicherweise als Corona-Testzentrum ausgewiesen. Möglicherweise verfügt Apple noch nicht über entsprechende Angaben aller zuständigen Stellen. Es steht allerdings zu erwarten, dass in dieser Hinsicht in den kommenden Tagen nachgebessert wird.Finden lassen sich die Impfzentren über die Suchfunktion der Karten-App oder mithilfe von Apples Sprachassistent, beispielsweise mit dem Befehl "Hey Siri, wo ist das nächste Impfzentrum?". Auf Wunsch kann dann unmittelbar ein Anruf eingeleitet werden, die Planung einer Route ist ebenfalls möglich. Anders als etwa in den USA zeigt Apple Maps allerdings in Deutschland die Öffnungszeiten der Einrichtungen nicht an. Das stellt jedoch kein Problem dar, denn eine Impfung erfolgt ohnehin nur zu einem zuvor mit der entsprechenden Hotline vereinbarten Termin. In den Vereinigten Staaten und anderen Ländern hingegen ist es vielfach möglich, sich spontan und ohne vorherige Vereinbarung impfen zu lassen. Beachten sollte man auch, dass Impfungen in den meisten Bundesländern ausschließlich im jeweils zuständigen regionalen Impfzentrum möglich sind.