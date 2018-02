Apple Glass: Fan-Renderings zeigen eine mögliche AR-Brille von Apple

Dauerhafte Einblendungen, abdunkelbare Gläser, Unabhängigkeit vom iPhone

Bügel mit Komponenten und austauschbar

Dass Apple an »Smart Glasses« als ganz neue Produktkategorie arbeitet, ist ein offenes Geheimnis. Auch ist bekannt, wie hoch Apple den Stellenwert von AR (Erweiterte Realität) ansieht und sich von einer AR-Brille womöglich sogar erhofft, das iPhone als große Cash Cow zu beerben. Allerdings ist die Entwicklung noch in einem frühen Stadium, Prognosen sprechen von frühestens 2019, eher 2020 als möglichen, längst noch nich fixen Starttermin. Doch anhand der spärlichen Informationen von Zuliefererverträgen, Patenten und allgemeinen Aussagen hat iDropNews nun eine Serie von Renderings erstellt, wie sich die Autoren das Konzept einer Apple-Brille vorstellen, bzw. wünschen.Im Zentrum des prognostizierten Designs steht die Ähnlichkeit zu herkömmlichen Brillen. Die beiden Brillengläser fungieren gleichzeitig als AR-Displays, welche virtuelle Objekte in reale Umgebungen projizieren können. Dauerhaft wäre etwa die Anzeige von Akkuzustand, Aktivitätsringen und Siri in der rechten unteren Glaskante (siehe Bild rechts). Optional wären auch abdunkelbare Gläser möglich, um die Apple Glass in eine Sonnenbrille zu verwandeln. Zwischen den Gläsern befindet sich eine iPhone-X-ähnliche Aussparung, die Platz für Kamera und die notwendigen Sensoren bietet. WLAN und Bluetooth sollen auch mit dabei sein, insgesamt müssen die Brille anders als die Apple Watch auch gänzlich ohne verbundenes iPhones zurechtkommen.Bei den Bügeln stellen sich die Autoren Lederbespannung für maximalen Tragekomfort vor. Bestimmte Komponenten wie Akku, Chips oder Taptic Engine wären hier untergebracht. Dem steht etwas die Prognose entgegen, dass Apple die Bügel austauschbar gestaltet, um jedem Kunden eine farbliche Stilwahl zu belassen, ähnlich wie bei den Armbändern der Apple Watch. Etwas kurios sieht die dargestellte Art des kabellosen Akku-Aufladens aus: Die Apple Glass soll mit den Brillengläsern nach unten auf eine Qi-Matte gelegt werden. Als Preis prognostiziert iDropNews die Höhe des iPhone X, also bei etwa 1.000 US-Dollar.Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass iDropNews mit irgendwelchen der dargestellten Funktionen, Designentscheidungen oder Features recht behält. Trotzdem zeigen die Renderings das stete Interesse der Apple-Welt an dieser neuen Produktkategorie und geben den Beobachtern viel Raum zum Spekulieren.Weiterführende Links: