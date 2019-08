Siebte Beta von iOS 13, iPadOS, watchOS 6 und tvOS 13 erschienen

Aktuelle Buildnummer der Entwicklerversionen

Freigabe im September

Neuerungen der aktuellen Beta

Apple hat soeben für alle eingetragenen Entwickler die siebte Beta von iOS 13, iPadOS, watchOS 6 und tvOS 13 bereitgestellt – noch fehlt aber die sechste Beta von macOS 10.14 Catalina. Wie üblich können die neuen Beta-Versionen über die Apple Developer Connection wie auch "Over the Air" direkt auf den Geräten heruntergeladen werden.Erfahrungsgemäß stellt Apple etwa 24 Stunden später die aktuellen Entwicklervorabversionen auch im Apple Public Beta-Programm, welches allen Nutzern zugänglich ist, bereit. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass keine schweren Fehler in den Entwickler-Betaversionen aufgeflogen sind.Wie gewohnt bieten wir Ihnen in der folgenden Aufstellung eine Übersicht, welche Betaversionen Apple momentan über den Entwicklerbereich anbietet. Außerdem sehen Sie direkt die aktuelle Buildnummer.macOS 10.15 Catalina Beta 5: 19A512f (noch nicht aktualisiert)iOS 13 Beta 7: 17A5565biPadOS 13 Beta 7: 17A5565b (gleiche Buildnummer wie iOS 13)watchOS 6 Beta 7: 17R5566atvOS 13 Beta 7: 17J5557aWie schon in der letztwöchigen Meldung zu den fünften Betaversionen dargelegt, erschienen alle großen iOS-Updates der letzten Jahre immer zwischen dem 16. und dem 19. September. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, iOS 13 ab dem 17. oder 18. September laden zu können. Im Falle von macOS wäre demnach der 24. oder 25. September das wahrscheinlichste Datum. Das alljährliche September-Event samt Vorstellung der neuen iPhone-Generation findet vermutlich in der ersten Septemberwoche statt.Es dauert normalerweise immer rund ein bis zwei Stunden, bis die Änderungen einer Beta auffallen. Wie schon mehrfach dargelegt sinkt die Anzahl der sichtbaren Neuerungen einer neuen Testversion aber mit jedem Release – in der aktuellen Phase gibt es demnach wohl nur noch kleinere Anpassungen. Wie üblich werden wir morgen in einem umfangreicheren Artikel darauf eingehen, was sich mit der sechsten Betarunde tat.