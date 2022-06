Apple Design Awards 2022: App-Finalisten stehen fest

Apple-Website nennt Finalisten der Design Awards 2022

Inclusivity

Letter Rooms (Link: )

(Link: ) Navi (Link: )

(Link: ) Noted (Link: )

(Link: ) Procreate (Link: )

(Link: ) Tint (Link: )

(Link: ) Wylde Flowers (Link: )

Delight and Fun

Chineasy (Link: )

(Link: ) Moncage (Link: )

(Link: ) (Not Boring) Habits (Link: )

(Link: ) Overboard! (Link: )

(Link: ) Please, Touch The Artwork (Link: )

(Link: ) Waterllama (Link: )

Interaction

A Musical Story (Link: )

(Link: ) Gibbon: Beyond the Trees (Link: )

(Link: ) Slopes (Link: )

(Link: ) Transit (Link: )

(Link: ) Vectornator: Vector Design (Link: )

(Link: ) What Remains of Edith Finch (Link: )

Social Impact

Active Arcade (Link: )

(Link: ) Empathy (Link: )

(Link: ) Gibbon: Beyond the Trees (Link: )

(Link: ) Headspace (Link: )

(Link: ) Rebel Girls (Link: )

(Link: ) Wylde Flowers (Link: )

Visuals and Graphics

Alien: Isolation (Link: )

(Link: ) Behind the Frame (Link: )

(Link: ) Halide Mark II (Link: )

(Link: ) Lego Star War: Castaways (Link: )

(Link: ) MD Clock (Link: )

(Link: ) (Not Boring) Habits (Link: )

Innovation

Active Arcade (Link: )

(Link: ) Focus Noodles (Link: )

(Link: ) Marvel Future Revolution (Link: )

(Link: ) Odio (Link: )

(Link: ) Procreate (Link: )

(Link: ) Townscaper (Link: )

Apple nutzt die WWDC traditionell nicht nur zur Präsentation von Software-Neuheiten und Produkten, sondern zeichnet Entwickler auch für besondere Apps aus. Dazu nutzt das Unternehmen aus Cupertino die Apple Design Awards, die im Rahmen der Entwicklermesse vergeben werden. Die Auszeichnungen bestehen aus verschiedenen Kategorien, darunter Innovation, Grafikdarstellung und intuitive Interaktion. Apple hat die Finalisten für die Design Awards 2022 mittlerweile bekanntgegeben.Apple vergibt die Ehrungen zwar erst auf der WWDC, doch die Teilnehmer der Endausscheidung stehen schon jetzt fest. Das Unternehmen hat dazu eine eigene Seite auf der hauseigenen Entwickler-Website eingerichtet, die alle Kandidaten für die Apple Design Awards 2022 auflistet. Unterteilt ist die Liste in sechs Kategorien, wobei manche Anwendungen mehrfach vertreten sind.Der erste aufgeführte Bereich deckt Apps mit Inklusions-Schwerpunkt ab. Sie zeichnen sich Apple zufolge durch die Unterstützung von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Fähigkeiten und Sprachen aus. Dazu zählen Tools für Sprachaufnahmen, Navigation und visuelle Gestaltung:Die nächste Kategorie widmet sich der Unterhaltung. Zu den Finalisten zählen Anwendungen, die unvergessliche, fesselnde und von Apple-Technologie aufgewertete Nutzungserlebnisse bieten, so das Unternehmen. Dazu gehören Puzzle- und Rollenspiele. Auch Apps zum Sprachenlernen (mit spielerischem Ansatz) sind vertreten:Apple prämiert zudem Anwendungen mit außergewöhnlich intuitiven Benutzeroberflächen und einer mühelosen Bedienung. Routenplaner sind ebenso in der Liste wie Geschicklichkeitsspiele und Grafik-Tools.Apple zufolge verbessern folgende Apps das eigene Wohlbefinden und rücken wichtige gesellschaftliche Dinge in den Fokus. Außer Geschicklichkeitsspielen und Meditations-Apps ist auch eine Anwendung enthalten, die Seelsorge nach Schicksalsschlägen bietet (nicht in Deutschland verfügbar).Auch für Grafikdesign gibt es eine eigene Kategorie. Die Finalisten zeichnen sich laut Apple durch beeindruckende Interfaces und hochwertige Animationen aus.In der Kategorie zählt die innovative Verwendung von Apple-Technologien, die folgende Anwendungen zu etwas Besonderem machen.