WWDC 2022: Ausgefeiltes AR-Gimmick auf neuer Event-Sonderseite

Neue Sonderseite wieder mit AR-Funktion

Mehrere Memojis – und ein prominentes Abbild

Am 6. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit findet Apples Auftakt zur Entwicklerkonferenz WWDC statt: Die Keynote wird einen ersten Ausblick auf die kommenden Updates für alle relevanten Betriebssysteme des Konzerns geben. Denkbar ist zudem die Vorstellung neuer Hardware: So deuten Lieferverzögerungen auf die Präsentation der zweiten Generation eines MacBook Air mit Apple Silicon hin. Die Vorstellung eines AR-/VR-Headsets erscheint hingegen nicht ganz so wahrscheinlich, wie der Branchenkenner Ming-Chi Kuo anmerkt (siehe hier ). Trotzdem dürften etliche interessante Neuerungen auf den Zuschauer warten. Apple schaltete nun eine weitere Sonderseite zur WWDC 2022 frei – einmal mehr mitsamt einem AR-Gimmick, welches dieses Jahr besonders ausgefeilt ist.Apple dürfte wohl gerade mitten in den Vorbereitungen zur diesjährigen WWDC stecken. Ab sofort findet sich auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens der Videolink zum Livestream. Außerdem steht eine eigens für das kommende Event eingerichtete Internetseite bereit, um die Veranstaltung dem Kalender hinzuzufügen. Bereits seit einigen Jahren ist es Tradition, dass Apple den Einladungsgrafiken der Entwicklerkonferenz mittels Augmented Reality Leben einhaucht. Hierfür müssen Nutzer mit einem kompatiblen iPhone oder iPad auf die Seite zugreifen und auf die Memojis tippen. Daraufhin zeigt sich eine Packung mit dem Datum und dem Slogan des Events: „Code one, code all.“ Im Vergleich zu den AR-Spielereien vergangener Jahre trumpft Cupertino diesmal aber mit einer ausgefeilteren Idee auf.Berührt der Anwender die Packung, öffnet sich diese und zeigt drei unterschiedliche Karten mit stilistisch an die Einladungsgrafik angelehnten Memojis an. Jede dieser Karten zeigt auf der Rückseite eine farbenfrohe Variante des Memojis. Wer zudem einen genauen Blick auf das untere Ende der Rückseite wirft, entdeckt einige Codezeilen.Ersten Berichten zufolge sind insgesamt neun verschiedene Motive „im Umlauf“, am seltensten ist das Abbild einer real existierenden Person: Craig Federighi klärt üblicherweise auf der WWDC über viele Features neuer Updates auf – sein Memoji-Konterfei findet sich auf einer der Karten.