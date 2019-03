Apple Card: Bis zu 24 Prozent Jahreszins auf Schulden

Keine Gebühren – für den Kunden

Aber es gibt hohe Kreditzinsen

Kreditkarten gibt es wie Sand am Meer und unzählige bekannte Unternehmen geben eigene Produkte aus. Die Bandbreite reicht von kostenlosen Angeboten bis hin zu teuren Offerten mit üppigen Zusatzleistungen. Auch Apple wagt sich ab Sommer auf diesen Markt vor, wenngleich vorerst nur in den USA. Als Alleinstellungsmerkmal sollen dabei nicht Zugaben wie beispielsweise Versicherungen gelten, stattdessen möchte Apple mit komfortabler Integration und bestmöglicher Übersicht punkten. Das Bonussystem ist ebenfalls einfach zu überblicken: Jeden Tag gibt es 2 Prozent der Tagesumsätze als Cashback zurück. Kauft man bei Apple ein, so sind es gar 3 Prozent.Apple veranschlagt bekanntlich keine Grundgebühren – und wertet auch nicht die Nutzerdaten für Werbeprofile aus. Allerdings bedeutet dies für Apple und Goldman Sachs als Bankpartner nicht, keine Umsätze damit zu erzielen. Beispielsweise fließt wie bei jeglicher Karten-Transaktion ein niedriger Prozentbetrag an den Kreditkartenbetreiber. Sicherlich wird sich Apple hier höhere Anteile als für normale Zahlungen per Apple Pay gesichert haben.Wirklich lukrativ wird es für den Kartenanbieter aber dann, wenn Kartenbesitzer nicht die ganze Summe monatlich begleichen, sondern in Raten abstottern müssen. Apple betonte gestern, man biete dazu günstigere Konditionen als andere Marktteilnehmer. Blickt man auf das Kleingedruckte, so ist dort von 24 Prozent effektivem Jahreszins die Rede. Dies erscheint wie Wucher – aus deutscher Perspektive. Während hierzulande 18 Prozent Zinsen schon nach Abzocke klingen, verlangen die meisten Kreditkarten-Banken "nur" 10 bis 15 Prozent.Ganz anders in den USA. Dort ist auch ein effektiver Jahreszins von über 40 Prozent auf Kreditkartenschulden keine Seltenheit. Apples Konditionen sind also tatsächlich vergleichsweise günstig – zumal bei guter Bonität nur noch 13 Prozent anfallen. Dennoch gilt: Finanzieren per Kreditkarte ist und bleibt ein sehr teures Hobby, hier und anderswo. Daher empfiehlt es sich, die Kreditkartenschuld immer innerhalb des zinsfreien Fensters auszugleichen.