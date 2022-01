Apple Car: Zulieferer bringen sich nach Gesprächen mit Apple in Stellung

Apple-Delegation weilte zu Gesprächen in Südkorea

Auswahl der Zulieferer soll bis Ende 2022 erfolgen

Prototyp des Apple Car könnte 2024 präsentiert werden

Das Apple Car gehört bekanntlich in eine Kategorie namens Zukunftsmusik. Außer der Tatsache, dass in Cupertino ein mit der Entwicklung des Fahrzeugs befasstes „Project Titan“ existiert, gibt es nur vage Informationen. In der Vergangenheit bezogen sich die meisten Meldungen auf personelle Zu- und Abgänge. Hinweise auf das Design des Autos oder technische Details sind nach wie vor Mangelware, die Bemühungen des kalifornischen Konzerns um Geheimhaltung also augenscheinlich bislang erfolgreich. Patentanmeldungen liefern zwar immer wieder einmal Andeutungen, geben aber vermutlich nicht den aktuellen Stand der Dinge wieder.„Project Titan“ ist mittlerweile jedoch offenbar so weit fortgeschritten, dass die Zeit reif ist für ernsthafte Gespräche mit Zulieferern. Einem Bericht von Korea IT News zufolge weilten Apple-Mitarbeiter Mitte Dezember in Südkorea, um dort mit einigen Unternehmen über eine mögliche Zusammenarbeit zu verhandeln. Die Unterredungen dienten angeblich dem Ziel, Hersteller von elektronischen Fahrzeugkomponenten auszuwählen, welche über hinreichende Erfahrung in der Massenfertigung derartiger Bauteile verfügen. Die Namen der südkoreanischen Zulieferer nannte das Nachrichtenportal allerdings nicht. Es handelte sich bereits um Apples zweite Visite in dem Land, schon im Sommer vergangenen Jahres waren Vertreter des kalifornischen Unternehmens nach Südkorea gereist (siehe ).Apple plant laut Korea IT News, bis Ende 2022 die Zulieferer auszuwählen, mit denen der kalifornische Konzern bei der Produktion des Apple Car zusammenarbeiten wird. Im Laufe des Jahres werden also weitere Gesprächsrunden und Verhandlungen stattfinden, zumeist allerdings in Form von Videokonferenzen. Die möglichen Aufträge aus Cupertino sind dabei offenbar so attraktiv, dass einige der in Frage kommenden südkoreanischen Unternehmen spezielle Taskforces etabliert haben. Diese sollen dafür sorgen, dass Apples Anfragen rasch beantwortet und die Anforderungen des iPhone-Konzerns umfassend erfüllt werden. Dabei ist Geheimhaltung oberstes Gebot: Dem Vernehmen nach will Apple jedes Unternehmen von der Liste der Zulieferer streichen, aus dem Informationen über das Apple Car nach außen dringen.Der aktuelle Bericht von Korea IT News passt zu früheren Meldungen, denen zufolge ein Prototyp des Apple Car im Jahr 2024 der Öffentlichkeit präsentiert wird. Die eigentlichen Produktionsvorbereitungen sollen nach dem Abschluss der Zuliefererauswahl beginnen, also Anfang 2023. Mit der Massenproduktion könnte Apple dann zwei oder drei Jahre später starten. Ob das kalifornische Unternehmen die Herstellung des hauseigenen Fahrzeugs selbst in die Hand nimmt oder - wie bei iPhone, iPad, Mac & Co. - auf Auftragsfertiger setzt, ist nicht bekannt.