Apple Car: Geheime Gespräche zwischen Apple und südkoreanischen Unternehmen?

Treffen mit Vertretern von LG Electronics und SK Group

Kein Apple Car ohne südkoreanische Partner?

"Project Titan" sorgt seit Jahren in unregelmäßigen Abständen für Schlagzeilen. Jüngst wurde etwa bekannt, dass mit Ulrich Kranz der "Vater des BMW i3" in Cupertino angeheuert hat. Der erfahrene Topmanager soll in leitender Funktion sein Wissen bei der Entwicklung des Apple Car einbringen (siehe ). Angeblich hat Apple zudem bereits vor etlichen Monaten mit dem Joint-Venture LG Magna e-Powertrain einen Vertrag über die Fertigung des hauseigenen Elektro-Autos ausgehandelt. Berichte über eine Unterzeichnung drangen bislang allerdings noch nicht an die Öffentlichkeit.Apple trifft darüber hinaus offenbar weitere Vorbereitungen im Hinblick auf die Produktion des Apple Car. Mehrere Mitarbeiter des kalifornischen Unternehmens trafen sich jetzt laut zwei Berichten zu geheimen Gesprächen mit möglichen Zulieferern in Südkorea. Die taiwanische Tageszeitung DigiTimes und das in Seoul erscheinende englischsprachige Blatt The Korea Times melden übereinstimmend, dass es unter anderem Treffen mit Vertretern von LG Electronics und der SK Group gegeben habe. Die Unterredungen seien Teil von Apples seit einiger Zeit laufenden Bemühungen, Partner für die Lieferketten des autonom fahrenden Apple Car zu gewinnen, damit dieses wie vorgesehen auf den Markt kommen könne.Ohne die Zusammenarbeit mit koreanischen Unternehmen werde Apple seine Pläne für den Einstieg ins Geschäft mit Elektro-Autos nicht verwirklichen können, sagte ein nicht namentlich genannter hochrangiger Manager der Korea Times. Die Gespräche mit LG, SK und anderen Unternehmen befänden sich allerdings noch in einer frühen Phase. Dabei geht es der südkoreanischen Tageszeitung zufolge unter anderem um Lithium-Eisenphospat-Batterien (LFP), welche möglicherweise beim Apple Car zum Einsatz kommen sollen. LG Electronics und SK Innnovation, eines von mehr als 90 Unternehmen des SK-Konzerns, bauen derzeit ihre Fertigungskapazitäten für Akkus in den Vereinigten Staaten massiv aus. Das könnte sowohl in Apples Pläne passen als auch den Zielen der US-Regierung entgegenkommen. Die Regierung von Präsident Joe Biden will die Abhängigkeit von China deutlich reduzieren und setzt daher sowohl auf heimische Produktion als auch die verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Südkorea, Taiwan und anderen Staaten.