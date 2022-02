Apple Car: Apple lässt erste Muster des hauseigenen Autopilot-Chips in Südkorea testen

Spezial-Chip für das Autopilot-System des Apple Car

Chip-Entwicklung soll 2023 abgeschlossen sein

Die Anzeichen, dass Apple im Rahmen von "Project Titan" ein so autonom wie irgend möglich fahrendes Auto entwickelt, verdichten sich zunehmend. Im November vergangenen Jahres etwa konnte der iPhone-Konzern den zuvor für Tesla tätigen Autopilot-Experten Christopher "CJ" Moore zu einem Wechsel nach Cupertino bewegen (siehe ). Ein jüngst veröffentlichter Patentantrag des kalifornischen Unternehmens zeigt zudem, wie Apple die für autonome Fahrzeuge erforderlichen Assistenzsysteme mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen perfektionieren will.Die Entwicklung des für ein solches Autopilot-System erforderlichen Spezial-Chips ist in Cupertino offenbar bereits ziemlich weit fortgeschritten. Der iPhone-Konzern arbeitet einem Bericht von The Elec zufolge in diesem Bereich mit einem nicht namentlich genannten südkoreanischen Unternehmen zusammen. Dabei handelt es sich um eine "Outsourced Semiconductor Assembly and Test Company" (OSAT), welche für Apple erste Testmuster einzelner Module der Komponente herstellen und auf Herz und Nieren prüfen soll. Dieser Prozess erfolgt weit im Vorfeld einer Serien Produktion, Änderungen des Chip-Designs sind also weiterhin möglich und sogar wahrscheinlich. Tesla arbeitete laut The Elec bei der Entwicklung des hauseigenen Autopiloten mit dem Unternehmen JCET STATSChipPAC Korea zusammen. Ob Apples Wahl ebenfalls auf die Tochter eines chinesischen Konzerns fiel, ist nicht bekannt.Die Zusammenarbeit zwischen Apple und dem nicht namentlich genannten OSAT-Unternehmen begann angeblich bereits Anfang 2021. Abgeschlossen sein soll die Entwicklung des Autopilot-Chips für das Apple Car im kommenden Jahr. Die hochspezialisierte Komponente für die Fahrzeugsteuerung beinhaltet einen Neuralprozessor, CPU, GPU und Speicher sowie Interfaces für Kameras und weitere Sensoren. Wenn alle derzeit gefertigten und getesteten Module zu Apples Zufriedenheit arbeiten, erfolgt im nächsten Schritt die Integration in einen einzigen Chip, welcher dann in die weitere Fahrzeugentwicklung einfließt.