Apple Campus 3: Wie die kleinen Brüder des Ufos aussehen

Drei Donat-förmige Hauptgebäude bilden Campus 3



Quelle: AppleInsider

Apples Expansionziele in den USA

Apple treibt den Umzug in das neue, Ufo-förmige Vorzeige-Hauptquartier eifrig voran. Doch nicht nur in Cupertino ist das Unternehmen in den letzten Jahren stark am expandieren. Der in Sunnyvale (Kalifornien) gelegene Apple Campus 3 – inzwischen bekannt als „Wolfe Campus“ wegen der Nähe zur Wolfe Road – etwa ist auch ein Prestigebau, in dem Apple Platz für viele Mitarbeiter schafft. Das Gebäudedesign braucht sich vor dem des Hauptcampus’ nicht zu verstecken. Zudem treibt das Unternehmen viele weitere Gebäudeprojekte – insbesondere in den USA – stetig voran, um mit dem eigenen Mitarbeiterwachstum Schritt zu halten.AppleInsider hat einige Bilder des Wolf Campus’ veröffentlicht , auf denen die drei markanten, miteinander verbundenen Hauptgebäude zu sehen sind. Der dritte „Campus“ des Unternehmens ist 6 Kilometer vom neuen Ufo-Hauptquartier und der früheren Firmenzentrale (1 Infinite Loop) entfernt. Von außen wirken die drei runden Hauptgebäude wie geschrumpfte Varianten des großen, ringförmigen Gebäudes in Cupertino. In der Mitte jedes einzelnen Rundbaus sind sogar – ähnlich wie beim Apple Park – Grünbereiche integriert. In Anlehnung an die anderen Campus-Arealen des Unternehmens kultiviert Apple auch rund um die Gebäude diverse Grünanlagen. Hinzu kommen Fitnesscenter und ein Wellness- sowie Ärztebereich für Mitarbeiter.Apple erlebte in den letzten zwanzig Jahren ein riesiges Mitarbeiterwachstum. Zwischen 1998 und 2016 stieg die Anzahl der Apple-Angestellten allein in den USA von 5.000 auf 80.000 Mitarbeiter. Vor allem das iPhone treibt seit 2007 den Expansionskurs voran. Außer in Cupertino und Umgebung schafft Apple auch in vielen anderen US-Gebieten Arbeitsplätze.In der Nähe des Beats-Hauptquartiers in Culver City (Großraum L.A.) etwa hat Apple ein vierstöckiges Bürogebäude erworben, das eigentlich die neue Firmenzentrale des Pay-TV-Anbieters HBO werden sollte. Dort wird Apple voraussichtlich an weiteren hauseigenen Abo-Diensten tüfteln. Hinzu kommen unter anderem ein GPU-Entwicklungszentrum in Florida und ein Modem-Forschungszentrum für 1.200 Mitarbeiter in San Diego. Für Austin (Texas) hat Apple bereits die Investition von einer Milliarde US-Dollar in Aussicht gestellt, um dort neue Gebäudekomplexe für Forschung, Entwicklung und Kundensupport zu errichten.