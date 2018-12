Apple baut neuen Riesen-Campus in Austin – und stockt auch die weiteren Anlagen auf

Austin wird noch wichtiger

Auch wenn Apple vorrangig mit Kalifornien in Verbindung gebracht wird, so ist das Unternehmen traditionell in Texas ebenfalls sehr stark vertreten. In Austin, Texas befindet sich nämlich Apples drittgrößter Campus, vor der Eröffnung des Apple Parks hatte es sich sogar um die weltweit zweitgrößte Apple-Niederlassung gehandelt. Erst vor drei Jahren erweiterte Apple die Anlage, sodass 7000 Mitarbeiter Platz finden können. Einen kurzen Foto-Rundgang durch den Apple Campus Austin bietet dieser Artikel: Jetzt gab Apple bekannt, dass die Präsenz in Texas noch einmal massiv ausgeweitet wird. Eine Milliarde Dollar will Apple investieren, um einen weiteren Campus für Entwicklung, Forschung sowie Kundenbetreuung/Support zu errichten. Dies bedeutet 5000 weitere Arbeitsplätze, womit Apple dann in Austin so viele Mitarbeiter wie im Apple Park zu Cupertino beschäftigt. Apple ist damit der größte Arbeitgeber Austins – und eines der größten Unternehmen in ganz Texas. Gleichzeitig hat Apple Pläne, auch die Anlagen in Seattle, San Diego und Culver City um 1000 Mitarbeiter aufzustocken. Auf der folgenden Karte hat Apple eingezeichnet, wie die Präsenz des Unternehmens im Jahr 2022 aussehen soll:Apple führt damit konsequent die Strategie der letzten Jahre weiter. Während es einst Unternehmenspolitik war, Fachkräfte nach Cupertino zu locken, so gab Tim Cook eine andere Devise aus. Talente und die Ideen für morgen sind nicht an eine bestimmte Postleitzahl gebunden. Deswegen müsse Apple dorthin gehen, wo sich Talente jetzt bereits aufhalten. Im Rahmen dessen war zu beobachten, dass Apple Entwicklungsarbeit nun weltweit vorantreibt und in vielen Ländern Entwicklungszentren errichtet. Der Großteil der Rechen- und Datenzentren ist hingegen weiterhin in den Vereinigten Staaten untergebracht. Apple will innerhalb von fünf Jahren weitere zehn Milliarden Dollar in diese Anlagen investieren und strebt zudem einen Neubau in Waukee, Iowa an.