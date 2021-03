Final-Fantasy-Schöpfer soll Apple Arcade auf die Sprünge helfen: „Fantasian“ bald exklusiv für Apple-Dienst

Neues Rollenspiel von Final-Fantasy-Gründer

Fantasian erscheint für iPhone, iPad, Mac und Apple TV

Apple Arcade ist Berichten zufolge bislang noch nicht der große Erfolg, den sich das Unternehmen aus Cupertino erhoffte. Entsprechend gibt Apple immer mehr Spiele für den Streamingdienst frei, um damit ein steigendes Kundeninteresse hervorzurufen. RPG-Fans erhalten bald einen neuen Anreiz, Apple Arcade auszuprobieren. Der Schöpfer der Final-Fantasy-Reihe veröffentlicht sein neues Rollenspiel „Fantasian“ exklusiv für Apple Arcade.Hironobu Sakaguchi rettete Spieleentwickler Square Ende der 1980er Jahre mit dem ersten Teil von Final Fantasy vor der Pleite. Aus dem RPG entwickelte sich im Laufe der letzten Jahrzehnte eine der populärsten und erfolgreichsten Spiele-Reihen der Gaming-Geschichte. Mit Fantasian könnte Sakaguchi jetzt auch Apple Arcade den dringend benötigten Schub verleihen.Die Geschichte des Titels beginnt in einem von Maschinen beherrschten Königreich, dessen Welt von einer eigentümlichen Balance aus Chaos und Ordnung beherrscht wird. Protagonist Leo verschuldet eine Explosion in einer Fabrik, durch die er seine Erinnerung verliert. Einzig die Vision einer jungen Frau beherrscht fortan seine Gedanken. Als er Kina schließlich in einem abgelegen Ort trifft, begeben sich beide auf ein gemeinsames Abenteuer. Infolgedessen lernt der Spieler immer mehr über Leos Vergangenheit.Der Charme des Spiels ergibt sich nicht nur durch die Story und die RPG-übliche Manga-Grafik. Sakaguchi betont insbesondere die besondere Grundlage des visuellen Designs. Über 150 von Hand gefertigte Dioramen dienten als Vorlage für die virtuelle Spielwelt. Die kleinen Schaukästen samt detailliert ausgearbeiteter Modellfiguren und Hintergrundbilder gaben die Optik von Fantasian vor. Ebenso knüpfen Elemente der zugrundeliegenden Geschichte an die Dioramen an. „Wir wollten die Haptik und Plastizität der Dioramen einfangen, ebenso wie deren einzigartigen Charme“, so Sakaguchi . Einer der Ziele sei gewesen, ein konsolenartiges Spielerlebnis für Mobilgeräte wie das iPhone zu erzeugen.Noch gibt es keinen Erscheinungstermin für Fantasian. Im App Store (Link: ) ist es nur als „bald verfügbar“ hinterlegt. Im deutschen App Store steht der Titel noch nicht zur Ansicht bereit. Unterstützt werden iPhone, iPad, Mac und Apple TV.