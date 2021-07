Netflix bestätigt: Streamingdienst bekommt ein Spieleportal – Konkurrenz für Apple Arcade?

Spiele zunächst für Smartphones und Tablets

Spiele-Angebot wird werbefrei sein

Konkurrenz zu Apple Arcade und Google Stadia?

Vor einer Woche machten erste Berichte die Runde, der Streaminggigant Netflix wolle sein Angebot um ein Gaming-Portal erweitern (siehe ). Einzelheiten zu den Plänen gab es allerdings bislang nicht. Jetzt hat das Unternehmen bestätigt, dass es ins Geschäft mit Computerspielen einsteigen wird. Der neue Service soll zunächst auf Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen, weitere Plattformen werden folgen.Netflix-Gründer und -CEO Reed Hastings kündigte das neue Gaming-Angebot im Rahmen der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen an. Das berichtet CNET . Aller Voraussicht nach wird es sich bei dem Dienst um Cloud-Gaming handeln, genaue Angaben hierzu machte das Unternehmen allerdings nicht. Da die von Netflix angebotenen Spiele jedoch zunächst auf Smartphones und Tablets laufen sollen, dürfte es sich um einen Streamingdienst handeln. Darauf deutet zudem die Tatsache hin, dass Netflix-Abonnenten den künftigen Service ohne Aufpreis nutzen können.Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Gaming-Service dann auch auf Konsolen wie PlayStation und Xbox sowie Fernsehgeräten und Computern verfügbar sein. Netflix plant unter anderem, Spiele im Zusammenhang mit hauseigenen Filmen und Serien zu entwickeln. Das Angebot soll aber auch eigenständige Games beinhalten, etwa auf der Grundlage von Romanen oder Comics. Der neue Dienst kommt nach Angaben des Unternehmens komplett ohne Werbung aus, er finanziert sich somit wie bereits das Videostreaming ausschließlich durch die Einnahmen aus Abonnements.Netflix tritt mit dem Gaming-Portal in Konkurrenz zu etablierten Diensten wie Google Stadia, Microsoft xCloud Gaming oder Nvidia GeForce Now. Auch Apples Spiele-Flatrate Arcade könnte das Unternehmen durchaus etliche Kunden abspenstig machen. Bei dem Angebot aus Cupertino handelt es sich zwar nicht um einen Cloud-Gaming-Dienst, da Netflix-Abonnenten jedoch ohne Aufpreis auf iPhone und iPad spielen dürfen, geraten sie möglicherweise in Versuchung, ihr kostenpflichtiges Arcade-Abo zu kündigen. Wann Netflix den eigenen Gaming-Service an den Start bringt, teilte das Unternehmen bislang nicht mit. Branchenexperten rechnen mit einer Einführung im kommenden Jahr.