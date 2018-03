App per Cryptomining statt mit Geld bezahlen - Calendar verschwindet aus dem Mac App Store

Was früher die Goldschürfer am Klondike River waren, die geduldig nach dem großen Goldbrocken siebten, sind heutzutage die Cryptominer. Cryptowährungen wie Bitcoin machen es möglich, vom heimischen Computer aus neues Geld zu errechnen ("Cryptomining"). Wer nun allerdings Bitcoin-Zeichen in den Augen blitzen hat: Vom normalen Computer aus liegen die Stromkosten meist höher als das tatsächlich erzeugte Geld. Stattdessen hat sich eine Branche mit spezialisierten Boards oder externen Boxen aufgetan, die möglichst effizient und schnell Bitcoins schürfen können. Gleichzeitig entdeckten aber auch Hacker die Chancen - und es ist längst ein beliebter Weg, per Malware auf fremden Computern zu schürfen. Die Entwickler der bekannten App "Calender" ersannen noch einen weiteren Weg.Nutzer der App können entweder das Basisset an Features kostenlos verwenden, ein Abo für 99 Cent pro Monat abschließen, für 17,99 Euro Einmalzahlung alle Funktionen freischalten - oder im Hintergrund die Cryptowährung Monero schürfen lassen . Ars Technica hatte bei Apple nachgefragt , ob dies tatsächlich den App Store Guidelines entspreche, erhielt aber keine Antwort. Einen Tag später befand sich Calendar 2 unverändert im Store - bis sie dann plötzlich verschwand. Zunächst war unklar, weswegen die App den Store verließ. Allerdings meldeten sich nun die Entwickler zu Wort.In der Stellungnahme heißt es, Calendar sei freiwillig zurückgezogen worden. Mit der kommenden Version falle die Bezahlung per Cryptomining im Hintergrund weg. Genannt werden vor allem technische Hintergründe sowie fehlende Möglichkeiten, auf den geschlossenen Quellcode der Mining-Library zuzugreifen. Außerdem heißt es, Nutzer hatten aufgrund einiger Fehler den Eindruck, die App wolle auch ohne Genehmigung des Anwenders Cryptowährung schürfen. Als dritten Grund führen die Entwickler an, nicht zu mehr Elektroschrott beitragen zu wollen. Damit ist allerdings weiterhin unklar, wie Apple zu Cryptomining als Monetarisierungsmodell von Apps steht.