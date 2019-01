App Store: Entwickler verdienten in gut zehn Jahren 120 Milliarden US-Dollar

30 Milliarden US-Dollar in nur einem Jahr



Bild: Apple Bild: Apple

Umsätze äußerst beeindruckend

Neue digitale Hauptstraße

Großer Anteil am Unternehmenserfolg

Apps für iOS sind für viele Entwickler auf der ganzen Welt ein lohnendes Geschäft: Seit der Eröffnung des App Store vor gut zehn Jahren hat Apple insgesamt 120 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet. Das teilte das Unternehmen jetzt anlässlich der Eröffnung des Entrepreneur Camp mit.Auf das vergangene Jahr allein entfielen dabei 30 Milliarden US-Dollar, also ein Viertel aller seit 2008 getätigten Entwickler-Umsätze. Diese Zahl illustriert das exponentielle Wachstum der App-Verkäufe für iOS-Geräte. Die Zahlen in Apples Software-Laden übertreffen damit bei weitem die Umsätze in Googles Play Store - und das, obwohl der weltweite Marktanteil von Android-Geräten den von iPhones und iPads um Größenordnungen übersteigt.Die Umsätze in Apples App Store sind auch deshalb äußerst beeindruckend, weil die absoluten Downloadzahlen von Anwendungen für iOS lediglich rund halb so hoch sind wie die von Android-Apps. Allerdings sind iPhone- und iPad-Besitzer traditionell eher bereit, mehr Geld für Programme auszugeben.Apple kommentierte die aktuellen Zahlen nicht ohne Stolz: "Der App Store ist die neue digitale Hauptstraße", schrieb das Unternehmen in einer Pressemitteilung zur Eröffnung des Entrepreneur Camp. Kreative Entwickler profitierten vom enormen Potenzial der globalen App-Wirtschaft.Cupertino unterstützt Entwickler mit vielfältigen Maßnahmen wie dem Entrepreneur Camp. Dabei handelt das Unternehmen allerdings nicht ganz uneigennützig, denn die Dienste-Sparte, zu der auch der App Store gehört, trägt mittlerweile erheblich zu den Umsätzen des Unternehmens bei.