App Store erreicht neuen Rekord

Bemüht um gute Nachrichten

Tim Cook hatte schon vorgearbeitet

Spiele und Wellness-Apps liegen vorne

Apple veröffentlicht einen neuen Umsatzrekord. Allerdings handelt es sich nicht um Verkaufszahlen physischer Produkte, sondern aus dem App Store. 322 Millionen US-Dollar hat der virtuelle Laden alleine am Neujahrstag umgesetzt. In den Weihnachtsfeiertagen und zwischen den Jahren, also vom 24. Dezember bis Neujahr, waren es 1,22 Milliarden.Nach der Umsatzwarnung Mitte der Woche scheint Apple sich nun zu bemühen, positive Nachrichten in die Welt zu posaunen. Der Neujahrstag habe einen Tagesumsatzrekord geknackt, steht in der Pressemitteilung , die Apple online geschaltet hat. Phil Schiller, Apples Marketing-Chef, wird darin mit den Worten zitiert: „Dank der inspirierenden Arbeit unserer talentierten Entwickler und der Unterstützung unserer Kunden auf der ganzen Welt hat der App Store ein herausragendes Jahr 2018 abgeschlossen und 2019 mit einem Paukenschlag begonnen.“Apples CEO, Tim Cook, hatte in einem Interview gestern bereits erzählt, dass innerhalb der Dienste-Sparte im Dezember neue Höchstmarken erreicht worden seien. Diese Aussagen nimmt die Pressemitteilung auf und erzählt freimütig von zusätzlichen Rekorden in den Bereichen Apple Music, Coud Services, Apple Pay und Search Ads. Während Apple üblicherweise die einzelnen Dienste – etwa in den Quartalszahlen – nicht aufschlüsselt, erwähnt der Konzern sie nun doch. Konkrete Umsatzzahlen darf die Öffentlichkeit allerdings nicht erfahren. Eventuell verkündet Tim Cook ein paar (rekordverdächtige) Auszüge im nächsten Quartalsbericht.Die Spiele-Kategorie war auch im Rekordzeitraum der Motor. Multiplayer-Titel wie Fortnite und PUBG erfreuten sich besonderer Beliebtheit. Außerdem stehen Brawl Stars, Asphalt 9 und Monster Strike oben auf der Liste. Produktivitäts- und Wellness-, sowie Bildungsprogramme waren die Softwarebereiche, die den Spielen folgten. Die Mitteilung nennt 1Password, Sweat und Lumosity als Top-Apps in den Tagen zwischen Heiligabend und Neujahr.