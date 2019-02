Angela Ahrendts verlässt Apple – Nachfolgerin benannt

Store-Umbau – online wie offline

Die offizielle Stellungnahme

Die Nachfolge: Deirdre O’Brien

Völlig überraschend hat Apple soeben bekannt gegeben, dass Angela Ahrendts nicht mehr lange als "Senior Vice President of Retail" tätig sein wird. Damit endet ihre Ära bei Apple ziemlich genau fünf Jahre nach Beginn. Zunächst nur zur Retail-Chefin berufen, baute Ahrendts Apples Verkaufskanäle umfassend um. Sie war nicht nur für die Apple Stores, sondern auch den Online-Vertrieb verantwortlich. In ihre Zeit fiel beispielsweise die Entscheidung, keinen Apple Online Store als eigene Sektion mehr zu betreiben. Stattdessen wurden die Produktseiten mit Store-Funktionalität verschmolzen.Die Retail-Stores wandelten sich in den letzten Jahren ebenfalls deutlich – optisch wie konzeptuell. Ein Schwerpunkt der Neugestaltung war, stärker als zuvor eine Wohlfühl-Atmosphäre zu schaffen. Dazu zählten Begrünung, Sitzgelegenheiten – und die Rückbesinnung auf alte Werte. Nicht maximaler Abverkauf, sondern ein angenehmes Umfeld sollte im Vordergrund stehen, hoher Umsatz damit automatisch einhergehen. Ein genaueres Porträt ihrer Tätigkeit bietet der unterhalb dieser Meldung eingebundene Artikel.In Apples offizieller Stellungnahme wird Angela Ahrendts Dank für die letzten fünf Jahre ausgesprochen. Als Begründung für den Weggang heißt es, Ahrendts wolle in Zukunft "neue persönliche und berufliche Ziele verfolgen". Man wünsche ihr nur das Beste und für dieses neue Kapitel alles Gute. Ahrendts selbst kommentiert ihre Entscheidung ebenfalls, Apple den Rücken zu kehren. Es habe sich um die herausforderndste und erfüllendste Zeit ihrer gesamten Karriere gehandelt. Der Retail-Bereich sei stärker und besser denn je – ein guter Zeitpunkt also, den Stab weiterzureichen.Seit drei Jahrzehnten ist Deirdre O’Brien bereits bei Apple tätig. Momentan bekleidet sie den Posten der "Vice President People" – arbeitet also als Personalchefin. Ihr zukünftiger Titel wird "Senior Vice President of Retail + People" lauten. Damit weitet Apple O’Briens Tätigkeitsbereich erheblich aus, denn ihre bisherigen Aufgabenbereiche soll sie beibehalten.Ahrendts tritt nicht sofort ab, sondern bleibt dem Unternehmen noch einige Wochen erhalten. Erst ab April ist Deirdre O’Brien dann vollständig für den Retailbereich verantwortlich. Von Ahrendts wird O’Brien übrigens mit den Worten gelobt, sie sei eine der stärksten Führungskräfte bei Apple. Ahrendts freue sich darauf zu beobachten, wie das großartige Retail-Team unter neuer Führung arbeite.