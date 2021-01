Anfang Februar: Apple lädt zur Mini-Entwicklerkonferenz als Online-Veranstaltung

Apple unterstreicht Attraktivität von Widgets

Auch im Fokus: iPad-Apps auf dem Mac und App Clips

Mit iOS 14 lassen sich Widgets erstmals frei auf dem Homescreen platzieren. Die nützlichen Tools stellen Informationen bereit und erlauben den schnellen Zugriff auf ausgewählte Dateien. Entwickler haben die Möglichkeit, aus drei unterschiedlichen Größen zu wählen. Nun scheint Apple diesem Feature mehr Aufmerksamkeit schenken zu wollen: Das Unternehmen möchte Entwickler auf die vielfältigen Anwendungsgebiete von Widgets hinweisen – und plant virtuelle Veranstaltungen, die sich dieses Themas und weiterer Anliegen annehmen.Apple lädt derzeit ausgewählte Entwickler zu Online-Konferenzen ein: Das Unternehmen verspricht ihnen, gemeinsam mit seinen Softwareingenieuren und Designern Einblicke in die neuen Möglichkeiten von iOS 14 sowie macOS 11 zu nehmen. Die erste dieser Veranstaltungen findet bereits nächste Woche statt: Den Auftakt macht die Konferenz „Building Great Widget Experiences“ am 1. Februar. Apple erinnert Entwickler daran, zentrale Inhalte einer App über Widgets besser herausstreichen zu können – ungeachtet, ob dies auf dem iPhone, iPad oder Mac geschieht. Außerdem seien Anwender so in der Lage, ihren Homescreen zu personalisieren – eine Aussage, die allerdings nur auf iOS zutrifft.Am 15. Februar legt Apple noch einmal nach und lädt zu Veranstaltungen namens „Bring Your ‌iPad‌ App to Mac“ sowie „Building Great App Clip Experiences“. Apple möchte Entwickler offensichtlich dafür gewinnen, ihre iPad-Anwendungen mittels Catalyst auf den Mac zu bringen – und dafür wertvolle Tipps und Hinweise bereitstellen. Bei den App Clips handelt es sich um kleine Teile einer Anwendung – Nutzer müssen also nicht erst in den App Store und die gewünschte App herunterladen. Apple verspricht sich von dieser Funktion unter anderem das schnelle und unkomplizierte Bezahlen von Parkgebühren oder das Anmieten von Leihfahrrädern. Noch machen viele Entwickler von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch – die Veranstaltungen scheinen diesem und den anderen Features Vorschub leisten zu wollen. Apple räumt den Teilnehmern der Konferenzen auch die Möglichkeit ein, Fragen zu stellen. Neu sind Mini-Events dieser Art nicht: Allein im vergangenen Jahr gab es zwei solcher Veranstaltungen, die sich mit Apple Silicon sowie der Barrierefreiheit in Apps auseinandersetzten.