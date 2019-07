Diagramm: So lange unterstützt Apple ältere iPhone-Modelle

iPhone 5s derzeit an der Spitze

Längere Zeiträume ab 2009

5c war ein Rückschritt

Android liegt weit zurück

iPhones werden immer länger mit Updates versorgt. Wie eine vor Kurzem veröffentlichte Grafik zeigt, laufen auch sechs Jahre alte Smartphones aus dem Hause Apple noch mit der jeweils aktuellen iOS-Version. Das war nicht immer so: Zu Beginn der iPhone-Ära betrug dieser Zeitraum gerade einmal zwei oder drei Jahre.Aktueller Support-Spitzenreiter ist das iPhone 5s. Das 2013 erschienene Smartphone kam mit iOS 7 auf den Markt und erhielt 2018 das Update auf iOS 12. Es läuft also auch im Jahr 2019, sechs Jahre nach dem Erscheinen, mit der aktuellen Version des Betriebssystems. Das zeigt eine anschauliche Grafik des Statistikportals Statista. Zum Vergleich: Für das 2007 vorgestellte erste iPhone war mit iOS 3 schon im Jahr 2009 Schluss. Auch das mit iOS 2 ausgelieferte iPhone 3G aus dem Jahr 2008 erhielt nur zwei Versionsupdates, mit iOS 4 war 2010 das Ende der Fahnenstange erreicht.Ab dem iPhone 3GS setzte Apple dann auf längere Zeiträume. Das 2009 vorgestellte Gerät lief zu Anfang mit iOS 3 und erhielt drei Versionsupdates. Erst mit iOS 6 war Schluss. Gleiches widerfuhr auch dem iPhone 4, das im Laufe der Zeit von iOS 4 auf iOS 7 aufgerüstet wurde. Das iPhone 4s aus dem Jahr 2011 lief ebenso wie das iPhone 5 (2012) mit insgesamt 5 iOS-Versionen.Nach einem Rückschritt mit dem iPhone 5c (iOS 7 bis iOS 10) ging es ab dem 2013 erschienenen iPhone 5s wieder deutlich aufwärts. iPhone 6 und 6 Plus brachten es ab 2014 auf Versionssprünge von iOS 8 auf iOS 12. Mit iPhone 6s und 6s Plus beginnt der Reigen der Smartphones, die in diesem Herbst iOS 13 erhalten werden. Angesichts der üblichen Support-Zeiträume steht allerdings zu vermuten, dass es für die beiden im Jahr 2015 erschienenen Geräte ein Update auf iOS 14 nicht mehr gibt.Im Vergleich zu Apple sieht es bei den Herstellern von Android-Geräten in Sachen Updates eher düster aus. Selbst Googles hauseigene Geräte und Smartphones im Programm „Android One“ erhalten gerade einmal drei Jahre nach dem Erscheinen monatliche Sicherheitspatches. Neue Android-Versionen gibt es in aller Regel nur bis zu zwei Jahre, wenn überhaupt. Selbst Geräte der Oberklasse werden zumeist höchstens 24 Monate lang von den Herstellern unterstützt – die Supportzeiträume sind also üblicherweise nicht einmal halb so lang wie bei Apple.