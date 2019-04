Apple ist der Musterknabe: Wie lange Hersteller Smartphones mit Updates versorgen

Apple ist der Musterknabe

Sechs Jahre lang das aktuelle iOS

Schatten über dem Android-Lager

Vier oder gar fünf Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten: Davon können zahlreiche Besitzer von Smartphones nur träumen. Apple stellt eine rühmliche Ausnahme dar: iPhones werden länger mit Aktualisierungen versorgt als die Geräte so ziemlich aller anderen Hersteller. Das geht aus einem Vergleich hervor, der jetzt auf Twitter veröffentlicht wurde.Mobile&SecurityLab hat die Support-Zeiträume aktueller und historischer Smartphone-Modelle untersucht. Das Ergebnis ist wenig überraschend: Apple ist der Musterknabe der Branche. Mindestens vier, in aller Regel sogar fünf Jahre lang erhalten die iPhones System- und Sicherheitsupdates. Mithalten konnte da nur Microsoft mit den Lumia-Smartphones, aber der Softwaregigant hat sein Engagement in Sachen Handys bekanntlich schon seit Längerem eingestellt. Mit Google schafft es nur ein einziger weiterer Hersteller in die Liste der 20 besten Anbieter: Nexus 5X und 6P landen auf Platz 17.Einsamer Spitzenreiter in Sachen Sicherheitsupdates ist das iPhone 5s. Das 2013 erschienene Smartphone wird auch nach fast sechs Jahren noch mit dem aktuellen iOS versorgt. Fünf Jahre lang kümmerte sich Apple um iPhone 4s und 5. Die Plätze vier und fünf belegt Microsoft mit dem Lumia 1520 und dem Lumia Icon. Bei den schon lange nicht mehr erhältlichen Geräten betrug der Supportzeitraum viereinhalb Jahre, ebenso wie bei iPhone 6 und 6 Plus, die allerdings nach wie vor aktualisiert werden.Düster hingegen sieht es bei so ziemlich allen Herstellern von Android-Smartphones aus. Immerhin erhalten Googles hauseigene Geräte und Handys im Programm "Android One" bis zu drei Jahre nach dem Erscheinungstermin die monatlich vom Suchmaschinen-Konzern zur Verfügung gestellten Sicherheitspatches. In aller Regel endet der Support allerdings bereits nach einem oder zwei Jahren. Das gilt der Untersuchung zufolge etwa für das HTC 10, das Blackberry Priv, das Huawei P9 und das Sony Xperia Z5. Selbst das seinerzeitige Samsung-Flaggschiff Galaxy S6 aus dem Jahr 2015 erhielt nur 24 Monate lang Updates.