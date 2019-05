Android: 2,5 Milliarden aktive Geräte - aber nur 10 Prozent mit aktueller Version

Nur zehn Prozent laufen mit "Pie"



Die Android-Welt ist nach wie vor stark fragmentiert.

Grafik: Google

Die Android-Welt ist nach wie vor stark fragmentiert.Grafik: Google

2,5 Millionen Androiden - ohne China

25 Prozent mit uralten Versionen

Googles Bemühungen zeigen wenig Erfolg

Anders als das iOS-Universum ist die Welt der Android-Smartphones bekanntermaßen stark fragmentiert. Das gilt sowohl hinsichtlich der fast unüberschaubaren Zahl verschiedenster Geräte als auch für die Verteilung der Betriebssystem-Versionen. Die jetzt nach einem halben Jahr Pause wieder von Google veröffentlichten Zahlen zur Verbreitung zeigen: Die Situation ist nahezu unverändert.Lediglich gut zehn Prozent aller Android-Geräte laufen zurzeit mit der aktuellen Version 9 ("Pie"). Das geht aus der Statistik hervor, die Google jetzt im "Distribution Dashboard" veröffentlicht hat. Es ist die erste Übersicht, die das Unternehmen nach sechsmonatiger Unterbrechung herausgibt. Weshalb zwischenzeitlich eine Pause eingelegt wurde, ist nicht bekannt. Android Police zufolge könnte die Unterbrechung technische Gründe gehabt haben.Weltweit zählte Google Anfang Mai 2,5 Milliarden aktive Android-Geräte. Da die Zahlen mit Hilfe der Zugriffe auf den Play Store erhoben werden, ist darin allerdings der chinesische Markt nicht enthalten. Smartphones, die im Reich der Mitte von heimischen Herstellern angeboten werden, verfügen vielfach nicht über einen Zugang zu Googles App-Laden. Zum Vergleich: Weltweit sind mehr als 900 Millionen iPhones im Einsatz, diese Zahl gab Apple im Januar 2019 bekannt.Während auf der überwältigenden Mehrzahl der iPhones allerdings in aller Regel das jeweils aktuelle iOS läuft, sind viele Besitzer eines Android-Smartphones mit veralteten Versionen unterwegs. So arbeiten der aktuellen Statistik zufolge immer noch 28,3 Prozent der Geräte mit Android 8.0 oder 8.1 ("Oreo"), auf 19,2 Prozent ist 7.0 oder 7.1 ("Nougat") installiert. "Marshmallow", also die 2015 erschienene Version 6, findet sich immerhin noch auf 16,9 Prozent der Smartphones. 25,2 Prozent verfügen über noch ältere Varianten, sogar "Gingerbread" aus dem Jahr 2010 ist noch im aktiven Einsatz.Google bemüht sich seit einigen Jahren, die Geräte schneller mit der jeweils aktuellen Android-Version zu versorgen. Allerdings ist das Unternehmen damit nicht allzu erfolgreich: Zwar verbreitet sich das im August 2018 erschienene "Pie" etwas schneller als der Vorgänger "Oreo", aber ein Anteil von nur 10,4 Prozent bedeutet eben auch, dass nach wie vor fast 90 Prozent aller Android-Smartphones mit (ur-)alter Software betrieben werden. Das liegt im Wesentlichen daran, dass - außer bei Googles hauseigenen Telefonen - die jeweiligen Hersteller für die Bereitstellung von Updates zuständig sind. Abgesehen von einigen Ausnahmen legen die meisten in dieser Hinsicht aber wenig bis kein Engagement an den Tag. Bei Apple stellt sich die Situation bekanntermaßen grundlegend anders dar, da das kalifornische Unternehmen Hardware und Software aus einer Hand liefert. In aller Regel laufen daher neue iOS-Versionen schon nach wenigen Wochen auf mehr als 80 Prozent aller iPhones und iPads.