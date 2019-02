Hohe Verbreitung: iOS 12 nun auf 80 Prozent aller iOS-Geräte installiert

Hohe Verbreitung

Erheblich mehr Installationen als iOS 11

iOS 13 steht vor der Tür

Bisher fiel bei größeren iOS-Updates immer eine Generation aus der Liste der unterstützten Geräte heraus: Beispielsweise war es nicht möglich, iOS 11 auf dem iPhone 5 zu installieren – dort ist mit iOS 10 Schluss. Mit iOS 12 ging Apple einen ungewöhnlichen Schritt und unterstützt alle Geräte, die mit iOS 11 kompatibel sind. Somit lässt sich die aktuelle iOS-Version noch auf dem 2013 erschienenen iPhone 5s installieren und bietet besonders auf älteren Geräten deutliche Geschwindigkeitsvorteile.Anfang Januar fand sich iOS 12 auf 75 Prozent der installierten Geräte wieder – betrachtet man nur die in den letzten vier Jahren erschienenen Geräte, kam iOS 12 Anfang Januar auf eine Verbreitung von 78 Prozent. Jetzt hat Apple über die Developer Connection aktualisierte Zahlen veröffentlicht: Demnach haben Kunden nun auf 80 Prozent der kompatiblen Geräte das Update auf iOS 12 durchgeführt. Bezieht man nur die Geräte mit ein, die in den letzten 4 Jahren auf den Markt kamen, ist iOS 12 auf 83 Prozent der iPhones und iPads installiert.Zum Vergleich: Ende Januar 2018 waren nur 65 Prozent der iOS-Kunden auf das damals aktuelle iOS 11 umgestiegen – im April 2018 erreichte iOS 11 76 Prozent.Derzeit setzen noch 12 Prozent iOS 11 ein, 8 Prozent eine noch ältere Version. Auf Geräten, die in den letzten 4 Jahren vorgestellt wurden, verwenden noch 12 Prozent iOS 11, 5 Prozent eine noch ältere iOS-Variante.Im Sommer wird Apple iOS 13 wie auch macOS 10.15, watchOS 6 und tvOS 13 der Öffentlichkeit präsentieren. Wenn Apple das Release-Schema der letzten Jahre beibehält, erscheinen die finalen Version im Herbst 2019.