Amazons Oster-Angebote: Die besten Deals des Tages

Frühlings- und Oster-Angebote gehören bei Amazon mittlerweile zur Tradition des Hauses. Auch in diesem Jahr bietet der Onlinehändler nahezu im Minutentakt eine Vielzahl von Artikeln zu erheblich reduzierten Preisen an. Die Aktion läuft bis Mittwoch, den 13. April und beinhaltet wie üblich Produkte aus verschiedensten Bereichen. Einen Schwerpunkt bilden aber natürlich wie stets Elektronik, Computer und Smartphones sowie entsprechendes Zubehör. MacTechNews hat sich umgeschaut.statt 199,00 €Die "Special Edition" des kabellosen Kopfhörers von Sennheiser bietet Amazon aktuell mit 50 Prozent Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung an. Die Over-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung unterstützen Bluetooth 5.0, lassen sich allerdings auch mithilfe des mitgelieferten Audiokabels nutzen. Sie beherrschen das von Apple auf iPhones und iPads eingesetzte AAC ebenso wie aptX Low Latency, letzteres sorgt bei der Wiedergabe von Videos für die Synchronisierung von Bild und Ton. Support für Amazons Sprachassistenten Alexa ist ebenfalls an Bord. Mit einer Akkuladung halten die Kopfhörer bis zu 30 Stunden durch, USB-C-Ladekabel und Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten.- 120,59 € statt 160,89 €- 99,00 € statt 199,00 €- 182,99 € statt 224,86 €- 99,99 € statt 199,00statt 111,00 €Die externe SSD verfügt über eine Speicherkapazität von einem Terabyte und findet per USB-C oder USB-A Anschluss an Mac, iPad oder PC. Die benötigten Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Daten liest und schreibt die Samsung T7 Portable mit bis zu 1.000 Megabyte pro Sekunde. Das Gerät übersteht dem Hersteller zufolge Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe, ohne dass die gespeicherten Daten zu Schaden kommen. Das Modell mit zwei Terabyte ist ebenfalls im Preis reduziert, es kostet 194,99 Euro statt 235,50 Euro, die 500-Gigabyte-Version ist für 84,90 Euro zu haben und im Vergleich zu den größeren Ausführungen somit nicht allzu interessant.- 274,99 € statt 404,90 €- 99,99 € statt 117,99 €- 319,99 € statt 526,99 €- 199,99 € statt 299,00 €- 199,99 € statt 411,99 €statt 69,99 €Die Bluetooth-Tastatur wurde speziell für die Nutzung mit iPad und iPhone entwickelt und verfügt daher über einige iOS-Sondertasten. Das Keyboard ist wasserdicht, äußerst kompakt und wiegt lediglich 180 Gramm. Eine Smartphone-Halterung ist vorhanden. Mit einer Akkuladung hält das Gerät bis zu drei Monate durch, aufgeladen wird es per USB-Kabel. Die etwas größere Logitech K480 mit Tablet-Halterung ist ebenfalls im Preis reduziert, sie kostet aktuell 42,25 Euro statt 54,99 Euro.- 56,86 € statt 68,45 €- 31,29 € statt 39,99 €- 30,99 € statt 49,99 €- 123,00 € statt 179,99 €- 24,99 € statt 29,99 €statt 79,99 €Der Multifunktionsadapter für zahlreiche MacBook-Modelle verfügt über zwei USB-C-Konnektoren und unterstützt Power Delivery mit maximal 85 Watt. Das Gerät erweitert ein kompatibles Notebook aus Cupertino um einen HDMI-Port, Gigabit-Ethernet und zwei USB-A-Anschlüsse. Ebenfalls an Bord sind Steckplätze für SD- und Micro-SD-Karten sowie eine Klinkenbuchse für Audiosignale. Ein USB-C-Port steht für den Anschluss eines Displays zur Verfügung. Anker gewährt auf das Gerät 18 Monate Garantie.- 14,99 € statt 19,99 €- 52,49 € statt 69,99 €- 29,99 € statt 39,99 €- 7,49 € statt 9,99 €- 52,49 € statt 69,99 €- 29,99 € statt 39,99 €Die Übersicht aller aktuellen Oster-Angebote finden Sie hier . Amazon hat im Rahmen der Aktion zudem natürlich wie stets zahlreiche hauseigene Geräte im Preis reduziert, welche hier zu finden sind.: Alle in dieser Meldung genannten Preise sind nur begrenzte Zeit gültig und können sich jederzeit ändern. Die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist ebenfalls nicht garantiert, darüber hinaus können längere Lieferzeiten auftreten.