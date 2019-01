Apple Watch liefert die Vorlage für eine minimalistische Luxusuhr

Fliegendes Minutentourbillon



Der Apple Watch nachempfunden ist die Swiss Alp Watch Concept Black.

Foto: H. Moser & Cie.

Abgerundete Ecken, schwarzes Zifferblatt, matt schimmernde Metalllünette: Was wie eine stark vereinfachte Erklärung des Aussehens der Apple Watch klingt, beschreibt das Design der "Swiss Alp Watch Concept Black". Die minimalistische Luxusuhr des Schweizer Herstellers H. Moser & Cie. kostet mehr als 700-mal so viel wie Apples smarter Zeitmesser - und hat trotz des hohen Preises nicht einmal Zeiger.Bei der augenscheinlich vom Design der Apple Watch inspirierten Uhr muss man ganz genau hinhören, um zu erfahren, welche Stunde geschlagen hat. Außer einem "fliegenden Minutentourbillon " an der Stelle, an der normalerweise die Ziffer "6" zu finden ist, zeigt sie nämlich nichts an. Die " Swiss Alp Watch Concept Black " sieht so auf den ersten Blick aus wie eine Smartwatch, ist aber alles andere als - im elektronischen Sinne - "smart": Angetrieben wird sie von einem mechanischen Werk mit Handaufzug.Stunden, Viertelstunden und Minuten meldet die Luxusuhr mit zwei Schlagwerken, die dem Hersteller zufolge einen schönen Ton erzeugen, der "Fülle, eine bestimmte Dauer und Klangreinheit vereint." Anders als zeitfressende 'Smart'-Geräte mache die "Swiss Alp Watch Concept Black" die Zeit hörbar, so das Schweizer Unternehmen, nicht den Eingang von Nachrichten. Die Uhr erhalte so den ihr gebührenden Platz als Instrument der Zeitmessung zurück.Auch in einem weiteren Punkt unterscheidet sich der feinmechanische Zeitmesser von der Apple Watch: Das Einstellen der Uhrzeit geschieht mit Hilfe einer auf der Krone eingravierten Skala, die erst sichtbar wird, wenn die Krone herausgezogen wird.Das Gehäuse der "Swiss Alp Watch Concept Black" ist aus Platin gefertigt und misst 45,8 x 39,8 x 11,0 Millimeter. Im Inneren arbeitet ein Uhrwerk mit Handaufzug, das über eine Gangreserve von mindestens 87 Stunden verfügt. Das Zifferblatt wird von Saphirglas geschützt, das handgenähte Armband ist aus schwarzem Alligatorleder. Kosten soll die Luxusuhr, die in Schaffhausen hergestellt wird, mehr als 300.000 Euro.