Alternativ-Browser Vivaldi: Neue Version bietet optimiertes Tab-Management

Übersichtlicheres Tab-Management und mehr Download-Funktionen

Vivaldi bietet seit jeher ein Höchstmaß an Feature-Vielfalt und Flexibilität, sodass Nutzer den Browsern visuell und funktionell deutlich besser an die eigenen Bedürfnisse anpassen können als zum Beispiel Google Chrome oder Safari. Die insbesondere für anspruchsvolle Power-User konzipierte Mac-App ist jetzt in Version 1.13 erschienen und bringt einige neue Features mit.Die größte Neuerung der aktuellen Vivaldi-Version ist die alternative Tab-Ansicht, die Nutzer über das kleine Fenstersymbol in der linken Seitenleiste erreichen. Vor allem bei vielen geöffneten Internetseiten ist die baumartige Darstellung der Seitenleiste übersichtlicher als die horizontale Tab-Aneinanderreihung.Anwender können zudem die Reihenfolge der vertikal angeordneten Tabs beliebig ändern und darüber hinaus Gruppen erstellen, um zum Beispiel Inhalte zu bestimmten Themen zu bündeln. Darüber hinaus lassen sich favorisierte Tabs pinnen, um sie immer griffbereit zu haben.Downloads sind ab Vivaldi 1.13 pausierbar und lassen sich zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt fortführen. Falls der Anwender den Browser schließen möchte, während noch mindestens ein Download aktiv ist, warnt Vivaldi fortan darüber, dass noch eine Datei heruntergeladen wird.Zusätzlich zu den neuen Features bietet die Aktualisierung auch Leistungsverbesserungen, wodurch der Browser insbesondere auf älterer und schwächerer Hardware flüssiger laufen soll. Vivaldi 1.13 benötigt mindestens OS X Mavericks (10.9) und ist kostenlos verfügbar