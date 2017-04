Gutes Ergebnis durch steigende Werbeeinnahmen

Alphabet ist der Dachkonzern der einzelnen Google-Sparten und somit ein riesiges Unternehmen. Nun hat die Firma die Quartalszahlen für das erste Quartal 2017 vorgestellt und konnte die eigenen Erwartungen übertreffen. So hat Googles Konzern in den vergangenen drei Monaten einen Gesamtumsatz von 24,75 Milliarden US-Dollar gemacht. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 20,25 Milliarden US-Dollar.Somit konnte Alphabet die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent erhöhen. Darauf reagierte auch die Börse positiv und die Wertpapiere von Alphabet wurden nachbörslich mit einem Rekordwert von zeitweise bis zu 937 US-Dollar bewertet.Die hohen Umsätze konnte Google hauptsächlich durch gestiegene Werbeeinnahmen generieren. So wurde besonders auf YouTube im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr Werbung geschaltet. Zudem sei auch die Zahl der möglichen Einblendungen und der abgespielten Videos deutlich gestiegen.Weiterführende Links: