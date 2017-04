Amazons digitaler Sprachassistent Alexa wurde besonders wegen der schnell lernenden künstlichen Intelligenz gelobt. So kommen täglich neue Funktionen zu dem im Echo integrierten digitalen Sprachassistenten hinzu. Offensichtlich sind auch andere Bereiche der Industrie angetan von Amazons Algorithmen und so wurde nun bekannt, dass der Internetversandhändler künftig auch mit Entwicklern von Chat Bots zusammenarbeiten wird.In welcher Form eine solche Kooperation geplant ist, wurde nicht weiter kommuniziert. Allerdings scheint es so zu sein, dass es sich bei der Zusammenarbeit eher um ein Interesse der Chat-Bot-Entwickler an den Lernalgorithmen von Alexa handelt. Weniger interessiert seien die Programmierer an dem Sprachassistenten an sich.Nicht bekannt ist, welche Chat Bots in Zukunft von Alexas Algorithmus profitieren werden und wann mit einem Marktstart zu rechnen ist. Festzuhalten bleibt lediglich, dass sich Amazons künstliche Intelligenz immer weiter verbreitet und den Weg in neue Produkte finden wird.Weiterführende Links: