Aktuell reduzierte iTunes-Filme in der Übersicht

Trotz des Aufschwungs von Videostreaming-Diensten wie Netflix und Co. haben viele Filmfreunde immer noch den Bedarf, ihre Lieblingsstreifen zu besitzen und dauerhaften Zugriff darauf zu haben. Seit geraumer Zeit bietet Apple mit iTunes einen Marktplatz für große Filme und TV-Serien. Ein Überblick über das große Angebot ist allerdings schwer, vor allem wenn man auf der Suche nach Schnäppchen und Preissenkungen ist.Aus diesem Grund arbeiten wir bei MacTechNews an einer Plattform, die das gesamte Filmangebot im Auge behält und auf Neuerscheinungen und Preisänderungen aufmerksam macht. Eine Ausweitung auf den gesamten iTunes-Store ist ebenfalls geplant. Apple ermöglicht ausgewählten Partnern den Zugriff auf die kompletten Metadaten in Rohform. Diese viele hundert Gigabyte großen Listen werden regelmäßig aktualisiert und erlauben auf diese Weise eine Verfolgung des Angebotportofolios sowie der Preise. Bis zur Fertigstellung der Plattform werden wir Sie anhand der gesammelten Daten regelmäßig über aktuelle Rabatte und Preissenkungen informieren. Den Anfang machen Klassiker aus den 1960er bis heute. Sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich die Preise stets auf die Kaufpreise der HD-Version.statt 9,99 €Quentin Tarantinos Version des Zweiten Weltkriegs. Brad Pitt macht als Leiter einer Spezialeinheit Jagd auf Nazis und steuert auf eine Konfrontation mit der obersten Garde des Dritten Reiches hin.statt 9,99 €Zeitreise-Klassiker von Robert Zemeckis mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd. Marty McFly gerät mit der in einen DeLorean eingebauten Zeitmaschine ins Jahr 1955 und muss nicht nur eine Rückkehr finden, sondern auch seine Eltern zusammenbringen.statt 9,99 €Janet Leigh verirrt sich als kleine Büroangestellte Marion Crane ausgerechnet in das Motel des psychisch kranken Norman Bates uns nimmt eine Dusche zu viel. Einer von mehreren Klassikern von Alfred Hitchcock, die aktuell im Angebot sind (siehe unten).statt 9,99 €Seth Rogen und Rose Byrne spielen ein Ehepaar, dass ein beschauliches Leben am Stadtrand sucht, aber mit Zac Efron einen partywütigen Studenten im Haus nebenan findet. Ein Nachbarschaftskrieg entflammt.statt 9,99 €Steven Spielbergs Klassiker dreht sich um einen abgestürzten Außerirdischen, der allein auf der Erde strandet und von einer kleinen Familie aufgenommen wird. Dort sucht er eine Möglichkeit, »nach Hause zu telefonieren«. (mehrsprachig)Weitere reduzierte Filme in der Übersicht: About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (2002) – 3,99 € statt 9,99 € Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (2001) – 4,99 € statt 9,99 € Brüno (Sacha Baron Cohen, 2009) – 3,99 € statt 9,99 € Der Dummschwätzer (Jim Carrey, 1997) – 3,99 € statt 9,99 € Die purpurnen Flüsse (Jean Reno, 2001) – 3,99 € statt 9,99 € Die Vögel (Alfred Hitchcock, 1963) – 4,99 € statt 9,99 € Hellboy II: Die Goldene Armee (2008) – 3,99 € statt 9,99 € Iron Man (Marvel, 2008) – 5,99 € statt 9,99 € Serenity - Flucht in neue Welten (2005) – 4,99 € statt 9,99 € Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958) – 3,99 € statt 9,99 € Wolfman (2010) – 3,99 € statt 9,99 €