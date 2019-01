Akkutausch: 2018 wechselte Apple 11 Millionen Akkus, 9-10 Millionen mehr als 2017

Normalerweise 1-2 Millionen Tauschakkus pro Jahr…

Auswirkungen auf die iPhone-Verkäufe?

Ende 2017 musste Apple eingestehen, dass die Prozessorgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Zustand des Akkus gedrosselt wird – "Drossel-Gate" war geboren. Der Sinn dahinter ist, dass das iPhone weiterhin benutzbar bleibt, obwohl der Akku Lastspitzen nicht mehr verkraftet – ohne die Drossel würde das iPhone unter Last einfach ausgehen. Leider kommunizierte Apple diese Funktion überhaupt nicht, weswegen sich einigen Kunden getäuscht fühlten und bereits kurz nach Bekanntgabe 20 Sammelklagen anhängig waren.Um die Wogen etwas zu glätten, rief Apple Ende 2017 ein neues Akku-Austauschprogramm ins Leben: Statt für 79 Euro konnten Kunden nun für 29 Euro den Akku ihres Gerätes auswechseln lassen – Voraussetzung war, dass es sich bei dem Gerät um ein iPhone 6 oder neuer handelte und dass das iPhone keine schwerwiegenden Beschädigungen aufwies. Das Austauschprogramm war bis zum 31.12.2018 befristet und ist nun ausgelaufen.Im Schnitt wechselt Apple gewöhnlich 1-2 Millionen Akkus pro Jahr – durch das Tauschprogramm wurden 2018 allerdings etwa 11 Millionen Akkus gewechselt. Durch den Akku-Tausch funktionierten die Geräte von der Arbeitsgeschwindigkeit her wieder wie am ersten Tag, da die Drossel nicht mehr aktiv war.Am 2. Januar 2019 musste Tim Cook bekanntgeben dass Apple das selbstgesteckte Ziel von 89-93 Milliarden Umsatz für das wichtige Weihnachtsquartal deutlich verfehlen wird – die neue Prognose lautet 84 Milliarden Dollar.Zwar ist für die verfehlte Prognose hauptsächlich der schwächelnde Absatz in China verantwortlich – doch auch in einigen westlichen Ländern entschieden sich weniger Kunden zum Umstieg auf ein neues iPhone-Modell. Schon in der Erklärung nannte Cook auch das Akku-Austauschprogramm als einer der möglichen Gründe, warum weniger Kunden als Erwartet zum iPhone XS und XR greifen. Das Akku-Austauschprogramm war mit Sicherheit für viele potentielle Käufer ein Grund, den Kauf etwas aufzuschieben, da das alte Gerät durch den neuen Akku wieder spürbar schneller wurde.