Apple senkt Preise für iPhone-Akkus massiv, entschuldigt sich und verspricht weitere Verbesserungen

Kritik und Klage führt zu weiterer Stellungnahme

Akkuwechsel wird sehr günstig

Anzeige der Akkulebensdauer

Eine Entschuldigung und ein Versprechen

Kurz vor Weihnachten hatte Apple Berichte bestätigt, wonach die Performance eines iPhones tatsächlich sinkt, wenn der Akku langsam Alterserscheinungen aufweist. In einer Stellungnahme erklärt Apple, es handle sich dabei um eine ganz bewusst eingeführte, softwareseitige Funktion. Diese glättet in bestimmten Situationen Leistungsspitzen - die Prozessorleistung wird abgesenkt. Vor allem bei alten Akkus oder sehr kaltem Wetter greift jene Routine. Hohe Belastung führte ansonsten bisweilen dazu, dass sich das Gerät abschaltete, da die Spannung des Akkus einbrach. In Benchmark-Tests litt die Performance deswegen so stark, da in den Versuchen eine Situation mit permanenter Höchstbelastung simuliert wird. Im Alltag hingegen hat die Drosselung nur sehr viel geringere Auswirkungen.Zwar gab es nun eine Erklärung, allerdings führte diese zu weiterer Kritik an Apples verschlossener Informationspolitik. Der Vorwurf, Apple verleite damit bewusst zum Kauf neuerer Geräte, da alte Baureihen verlangsamt werden, war weiterhin nicht von der Hand zu weisen - denn der Nutzer erfährt gar nicht erst, warum die Leistung des iPhones zurückgeht. Apple hat daher mit einer weiteren Stellungnahme nachgelegt und zudem eine Preissenkung für Akkuwechsel angekündigt.Wer ein iPhone 6 oder ein neueres Modell besitze, könne dann für 29 Dollar statt wie bislang 79 Dollar einen neuen Akku verbauen lassen. Weitere Details dazu gibt es in Kürze, momentan führt Apple das neue Angebot noch nicht im Supportbereich. Da es sich hierbei wirklich um einen sehr niedrigen Preis handelt, dürfte sich so manch Besitzer eines iPhones außerhalb der Garantiezeit nun wünschen, hoffentlich einen defekten Akku zu haben.Nachdem Apple mit iOS 10 erst abgeschafft hatte, dass sich der Zustand des Akkus auslesen lässt, will Apple diese wesentlichen Informationen nun wieder an die Oberfläche legen. Jeder Anwender könnte dann selber erkennen, wie gesund der Akku noch sei. Anfang 2018 erscheine das entsprechende Software-Update.Apple entschuldigt sich im offenen Brief dafür, dass sich einige Nutzer im Stich gelassen fühlen ("We know that some of you feel Apple has let you down. We apologize". Es habe einige Missverständnisse gegeben, weswegen man einen weiteren Beitrag zur Klarstellung leiste. Neben Erklärungen über das generelle Phänomen alternder Akkus betont Apple auch mit Nachdruck, niemals etwas zu tun, das die Lebensdauer eines Apple-Produkts künstlich einschränke. Wer Apples Produkte mit anderen Herstellern vergleiche, werde immer die enorm lange Haltbarkeit feststellen. Auch die Wertbeständigkeit sei ein wesentlicher Aspekt von Apple-Hardware.Apple unterstützt Hardware normalerweise rund fünf Jahre lang und wer sich ein Apple-Gerät kauft, kann sich (bis auf wenige Ausnahmen) darauf verlassen, auf Jahre mit Software-Updates versorgt zu werden. Dies ist einer der Gründe, warum Apple-Produkte noch so hohe Preise auf dem Gebrauchtmarkt erzielen und nicht von vergleichbarem Wertverfall wie beispielsweise ein normaler Windows-PC betroffen sind.