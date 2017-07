Akku-Evolution: Nachfolger des Li-Ion-Akkus laut Samsung bereits in 2 Jahren serienreif

Samsung SDI zuversichtlich für frühe Markteinführung

Vorteile der Festkörperakkus

Alle etablierten Elektronikgeräte vertrauen für die Energieversorgung auf Lithium-Ionen-Akkumulatoren, das gilt natürlich auch für iPhone, iPad und MacBook. Die Suche nach besserer Akkutechnologie läuft allerdings auf Hochtouren und mit Samsung SDI, der Batterieabteilung der Südkoreaner, hat bereits der erste Produzent einen groben Zeitplan für Festkörperakkus vorgelegt.Gegenüber dem Korea Herald sagte ein Sprecher des Konzerns, mit einer Serienfertigung sei bereits in den nächsten ein bis zwei Jahren zu rechnen. Die Forschungsabteilung der Konkurrenz bei LG Chem käme auf ähnliche Ergebnisse, sodass sich die Technologie danach recht bald durchsetzen werde. Zwar sei noch nicht abzusehen, in welchem Jahr Smartphones dem klassischen Li-Ion-Akku endgültig den Rücken kehren, doch sicherlich werde dies passieren, bevor die Festkörperakkus auch in Elektroautos kommen.Der Name Festkörperakkus rührt daher, dass die Ladungstrenner auf feste Elektrolyten setzt statt auf flüssige. Dadurch lässt sich verhindern, dass willkürliche Metallhaare entstehen, die einen Kurzschluss auslösen und den Akku zum Entflammen bringen. Gerade Samsung ist diesbezüglich ein gebranntes Kind, musste das Galaxy Note 7 doch wegen »explodierender Smartphones« markenschädigend komplett vom Markt zurückgenommen werden. Festkörperakkus stellen aber nicht nur unter Sicherheitsaspekten einen Schritt nach vorne dar. So können sie anders als ihre Vorgänger auf umfangreiche Kühleinrichtungen verzichten und dadurch die Abmessung der Akkus verringern. Die Energiedichte ist angeblich dreimal so hoch wie bei Li-Ion-Akkus, ein Sprung in den Akkulaufzeiten wäre bei gleichen Abmessungen also möglich. Schließlich gehen die Forscher davon aus, dass die Akkus viel robuster sind und bis zu 1.200 Ladezyklen überstehen, zusätzlich auch relativ unempfindlich gegenüber starker Kälte von bis zu -20 Grad Celsius sind.Mit der Durchsetzung der Technologie auch in Elektroautos rechnet Samsung SDI ungefähr ab dem Jahr 2025. Wie schnell auch Apple für seine Produkte auf neue Akkutechnologie setzt, bleibt abzuwarten.Weiterführende Links: