AirTags: Neues Foto soll den Schlüsselbund zeigen

Foto zeigt Schlüsselbund

Quelle: Fudge via Twitter

Sorgt heutiges Event für Klarheit?

Apples AirTags sind längst fester Bestandteil jener Spekulationen, die sich um neue Produkte des US-Konzerns in naher Zukunft drehen. Tatsächlich fanden sich in den letzten Wochen so einige Hinweise auf die smarten Etiketten und deren möglichen Release. Der Leaker L0vetodream gab in seinen Tweets zu verstehen, dass die Veröffentlichung nahe sei – und das neue Zubehör in zwei unterschiedlichen Größen auf den Markt kommen werde. Nun taucht ein Foto des möglichen Schlüsselbunds auf, an dem sich AirTags platzieren ließen – das Bild weist große Übereinstimmungen mit unlängst veröffentlichten Patentanträgen auf.Der Leaker Fudge meldet sich auf Twitter zu Wort – und zeigt dort einen Schlüsselanhänger in Form eines Metallrings, der über eine kleine Ledertasche in der Farbe Sattelbraun verfügt. Diese Tasche böte einem AirTag Platz – sollte der Nutzer seinen Schlüsselbund verlieren, so ließe sich dieser also dank des Etiketts lokalisieren. Der Anwender müsste lediglich die „Wo ist?“-App auf seinem iPhone, iPad oder Mac bemühen oder die entsprechende Internetseite abrufen und könnte so an den Ort zurückkehren, wo er den Gegenstand verloren hat. Fudge gibt jedoch keine Gewähr für die Echtheit des Fotos – im Gegenteil: In China sei Zubehör leicht reproduzierbar – zumal es in diesem Fall eine Vorlage aus zuvor veröffentlichten Patentanträgen gibt.Die Skizzen in den beiden Patentanträgen erinnern tatsächlich stark an den nun gezeigten Schlüsselbund. Außerdem finden sich dort Hinweise auf die mögliche Funktionsvielfalt der Etiketten: Die AirTags scheinen stoßfest und zumindest spritzwassergeschützt zu sein und senden möglicherweise bei Bedarf einen akustischen sowie haptischen Alarm aus. Bringt der Anwender die Etiketten am eigenen Körper an, sind weitere Anwendungsszenarien denkbar: So könnte die Körperhaltung ermittelt werden, was vor allem bei sportlichen Übungen seinen Reiz hätte. Das würde auch zum Apple-Dienst Fitness+ passen, der noch dieses Jahr in den USA startet. Die Frage bleibt, wann Apple das neue Produkt präsentiert: Vielleicht weicht die Ungewissheit bereits heute, wenn das Unternehmen zum neuesten Event einlädt.