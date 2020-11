One More Thing: Was Apple nächsten Dienstag vorstellen könnte

Macs mit Apple Silicon – quasi Sicher

MacBook Air – sehr wahrscheinlich

MacBook Pro 13" – wahrscheinlich

MacBook Pro 16" – wahrscheinlich

iMac – unwahrscheinlich

Erscheinungstermin macOS 11 Big Sur – sehr wahrscheinlich

AirPods Studio – denkbar

AirTags – möglich

Neues Apple TV – unwahrscheinlich

Gewissheit am Dienstag

In diesem Herbst fanden bereits zwei Apple-Events statt: Auf dem "Time Flies"-Event präsentierte Apple ein neues iPad Air und die Apple Watch Series 6 sowie die Watch SE. Das letzte Event mit dem Titel "Hi, Speed" drehte sich um das iPhone 12 wie auch um den HomePod mini. In dieser Woche kündigte Apple das wahrscheinlich letzte Apple-Event in diesem Jahr an – und besonders für Mac-Nutzer dürfte diese Show das Highlight des Jahres werden.Apple wählte einen besonders geschichtsträchtigen Slogan für das am kommenden Dienstag stattfindendes Event: "One More Thing". Diesen Satz verwendete Steve Jobs meist am Ende einer Bühnenshow, um eine besonders maßgebliche Neuerung zu präsentieren.Bereits auf der Worldwide Developers Conference im Sommer 2020 kündigte Apple an, dass der Mac zukünftig nicht mehr auf Prozessoren von Intel setzt, sondern Apple bei kommenden Modellen auf Apple-eigene Chips umstellt. Diese verwendet Apple bereits in allen sonstigen Plattformen – bisher aber nicht beim Mac. Konkrete Angaben zur Performance oder welche Mac-Modelle zuerst auf "Apple Silicon" umgestellt werden, machte Apple im Sommer nicht. Doch genau hierum dürfte sich das "One More Thing"-Event drehen. Hier eine Übersicht zu den erwarteten Neuerungen:Bis zum Ende des Jahres sollen die ersten "Apple Silicon"-Macs erscheinen – und bei "One More Thing" dürfte es sich um das letzte Apple-Event des Jahres handeln. Dass Apple die neuen Macs ohne Event ankündigt, gilt als ausgeschlossen – daher ist es nahezu sicher, dass Apple die ersten Geräte der Öffentlichkeit präsentiert. Hier dürfte sich zeigen, wie leistungsfähig die kommenden Macs sein werden – doch Benchmarks des Developer Transition Kits und besonders des Apple A14 lassen auf einen großen Sprung hoffen.Welche Macs Apple präsentieren wird, ist allerdings noch nicht vollständig geklärt:Die Apple-A-Prozessoren werkeln derzeit in mobilen Geräten ohne aktive Kühlung – und bieten hier trotz passiver Wärmeabfuhr und kleiner Akku-Kapazitäten enorme Leistung. Im MacBook Air herrschen ähnliche Rahmenbedingungen – auch bei diesem Gerät handelt es sich um ein sehr dünnes Modell. Besonders hier könnten Apples anfängliche Mac-Prozessoren brillieren: Akku-Laufzeiten von 10 Stunden und mehr wären möglich bei gleichzeitig deutlich gestiegener CPU- und GPU-Performance. Aus diesen Gründen ist es sehr wahrscheinlich, dass Apple bei der Umstellung mit diesem Laptop-Modell beginnt.Ebenfalls ein wahrscheinlicher Kandidat ist das MacBook Pro 13". Auch bei diesem Modell wäre ein großer Performance-Sprung zu erwarten: Die Grafik-Leistung des Apple A14 liegt deutlich über der Performance der integrierten Grafiklösungen von Intel. Das 13" MacBook Pro gibt es nicht mit dedizierter Grafikkarte – daher würde dieses Modell deutlich von "Apple Silicon" profitieren.Die Gerüchteküche ging eigentlich von der Vorstellung eines MacBook Pro 16" mit Apple Silicon Anfang 2021 aus – doch Bloomberg berichtete kürzlich, dass Apple bereits am kommenden Dienstag ein neues Modell des MacBook Pro 16" präsentieren wird. Bemerkenswert ist dabei, dass das MacBook Pro 16" mit einer dedizierten Grafikkarte von AMD ausgeliefert wird.Da Apple wohl kaum Modelle präsentiert, welche langsamer als die Vorgängermodelle sind, sind entweder die Informationen von Bloomberg falsch oder Apple hat deutliche Fortschritte bei der Grafikperformance gemacht – und setzt unter Umständen sogar auf eigene GPUs mit dediziertem Videospeicher. Bloombergs Berichte bezüglich zukünftiger Apple-Produkte bewahrheiteten sich in der Vergangenheit stets – doch Bestätigungen aus anderen Quellen fehlen dieses Mal.Momentan ist aus der Gerüchteküche zu hören, dass Apple einen neuen iMac mit Apple Silicon erst Anfang 2021 präsentieren wird. Doch die aktuelle Liefersituation beim iMac lässt auf eine baldige Vorstellung schließen – die aktuellen Modelle sind kaum verfügbar. Es gibt allerdings keine stichhaltigen Gerüchte bezüglich einer Präsentation auf dem "One More Thing"-Event – daher ist eine Vorstellung eher unwahrscheinlich.macOS 11 Big Sur zeigte Apple das erste Mal im Sommer auf der Worldwide Developers Conference der Öffentlichkeit – und kurz darauf war auch eine erste Entwicklervorabversion verfügbar. Im Juli startete schließlich die öffentliche Testversion. Der genaue Erscheinungstermin ist noch unklar – es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass Apple entweder einen konkreten Erscheinungstermin auf dem "One More Thing"-Event nennt oder sogar die sofortige Verfügbarkeit von macOS Big Sur ankündigt. Noch ist allerdings keine Golden-Master-Version (oder Release Candidate, wie Apple neuerdings die letzte Testversion nennt) erscheinen – daher ist die Ankündigung eines Erscheinungstermins wahrscheinlicher.Schon seit Monaten gibt es Gerüchte um eine Erweiterung der AirPods-Linie. Hierbei soll es sich um Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Umgebungsgeräuschunterdrückung handeln. Die Handhabung dieser Kopfhörer soll ähnlich einfach sein wie die der aktuellen AirPods-Modelle. Mit den AirPods Studio wurde bereits zu den letzten beiden Apple-Events gerechnet – doch eine Ankündigung blieb aus. Einigen Gerüchten nach musste Apple die Ankündigung der AirPods Studio auf Anfang 2021 verzögern – technische Probleme seien in einer späten Projektphase aufgetreten.Bereits in Vorabversionen von iOS 13 fanden sich diverse Hinweise auf Apple AirTags wieder – hierbei handelt es sich um smarte Etiketten, welche das Auffinden von wichtigen Gegenständen erleichtert. Doch weder auf der WWDC, noch auf den beiden Events im Herbst präsentierte Apple die Etiketten. Auch hier kamen Gerüchte auf, dass Apple aufgrund von technischen Schwierigkeiten die Markteinführung verschieben musste – doch andere Quellen gehen davon aus, dass Apple die neuen AirTags auf dem Event in der kommenden Woche der Öffentlichkeit zeigt.Das Apple TV hat bei Apple in den letzten Jahren ziemlich an Bedeutung eingebüßt: AirPlay-Funktionen und den iTunes Store wie auch Apple TV+ bringen moderne Fernseher mittlerweile ohne Zusatzgerät mit. Das einzige wirkliche Alleinstellungsmerkmal ist der App Store auf dem Apple TV – doch auch hier ist das Angebot eher überschaubar. Ob Apple überhaupt noch einmal ein neues Apple TV auf den Markt bringt, steht in den Sternen. Bislang gab es noch keine glaubwürdigen Gerüchte, dass Apple in diesem Herbst eine neue Generation des Apple TV vorstellt – daher ist eine Präsentation auf dem "One More Thing"-Event unwahrscheinlich.Das Event beginnt am Dienstag, den 10. November, um 19 Uhr deutscher Zeit. Apple stellt das Event-Video über die eigene Internetseite wie auch über YouTube zur Verfügung. MacTechNews.de wird wie gewohnt im Ticker-Stil von allen Neuerungen berichten.