AirPort-Stationen aus europäischen Stores verschwunden, AirPort Extreme in den USA ausverkauft

Am 27. April beerdigte Apple die AirPort-Linie, nachdem das Entwicklungsteam bereits Ende 2016 aufgelöst wurde - Restbestände der Apple-WLAN-Router sollten aber noch über die Apple Stores und den Online Store abverkauft werden.Nun sind alle AirPort-Stationen wie auch die Time Capsule komplett aus den europäischen Online Stores verschwunden . In den USA und Kanada werden die Geräte weiterhin über den Online Store angeboten, allerdings ist die AirPort Extreme bereits ausverkauft und es gibt auch keine Restbestände mehr in den Apple Retail Stores. AirPort Express sowie Time Capsule können in Nordamerika weiterhin im Online Store erworben werden.Ersatzteile für Reparaturen dürfte Apple noch einige Jahre vorrätig haben - oft ist es aber finanziell gesehen günstiger, eine defekte AirPort-Station durch ein neueres Drittherstellerprodukt zu ersetzen. Apple gab kurz nach der Einstellung einige Empfehlungen ab, welche Dritthersteller-Produkte sich als Ersatz für AirPort-Stationen eignen.Apple stieß durch die Einstellung der 1999 eingeführten WLAN-Router auf breite Kritik in der Presse und Nutzerschaft. Viele Kunden schätzten die einfache Einrichtung, das schlichte Design und die integrierte Backup-Funktionalität der Time Capsule.