AirPods Pro: Firmware künftig als Beta-Builds verfügbar

AirPods-Pro-Firmware im Entwicklerportal

Release Notes und manuelle Updates?

Bisweilen gerät in Vergessenheit, dass Apple auch Zubehör mit Software-Updates versorgt: So veröffentlicht das Unternehmen in unregelmäßigen Abständen Aktualisierungen der Firmware für die hauseigenen Kopfhörer. In aller Regel schweigt sich Apple aber über die darin enthaltenen Neuerungen und Fehlerbehebungen aus. Vielleicht ändert sich das zukünftig: Cupertino möchte eingetragenen Entwicklern die Möglichkeit einräumen, die Firmware zu testen – allerdings nur bei den AirPods Pro.Apple erklärt, die Beta-Firmware für AirPods Pro für Mitglieder des Apple Developer Programms verfügbar machen zu wollen. Einen genauen Termin nennt der Konzern allerdings nicht: Der Download solle „zu einem späteren Zeitpunkt“ möglich sein. Auf jener Internetseite, wo Entwickler bislang die Beta-Builds für iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS beziehen, ist also künftig ein weiterer Punkt für die Firmware der AirPods Pro gelistet. Das Unternehmen führt bereits einige der Funktionen der künftigen Firmware an, die im Zusammenspiel mit iOS und macOS zum Tragen kommen: Die In-Ears kämen bald in den Genuss von „Conversation Boost“ sowie „Ambient Noise Reduction“. Auf andere AirPods-Modelle geht Cupertino hingegen nicht ein.Noch bleibt unklar, wie Apple die Firmware-Aktualisierungen bereitstellt. Aller Voraussicht nach erhalten Entwickler Zugang zu einem Profil, wie dies bei den Beta-Versionen der großen Betriebssysteme der Fall ist. Manche Anwender hoffen zudem auf zwei nützliche Neuerungen: So könnte Apple möglicherweise erstmals Changelogs für eine AirPods-Firmware auflisten und so detailliert Auskunft über mögliche Bugfixes und Funktionen geben. Außerdem wünschen sich viele Nutzer die Möglichkeit, ein Update der Firmware manuell anzustoßen: Bislang übernehmen alle AirPods diese Aufgabe automatisch. Oftmals hilft es, die Kopfhörer mit dem iPhone zu verbinden und kurz Musik zu hören oder das Case mit Strom zu versorgen. Die aktuelle Firmware der AirPods Pro ist übrigens Version 3E751.