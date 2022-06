AirPods: Neue Beta-Firmware verfügbar – Verbesserungen bei automatischem Gerätewechsel und mehr

Verbesserter Wechsel zwischen Apple-Geräten

Zur Installation werden iOS 16, iPadOS 16 oder macOS 13 benötigt

Apple entschloss sich vor rund einem Jahr dazu, das Beta-Programm auf die AirPods-Firmware auszuweiten. Neben Apple-Betriebssystemen und anderer Software des Unternehmens können Entwickler so auch die Firmware von AirPods-Modellen schon vor der Veröffentlichung testen – und Feedback zum Zusammenspiel mit Anwendungen geben. Das Unternehmen aus Cupertino hat im Zuge der WWDC 2022 eine neue Beta-Firmware für mehrere AirPods-Modelle freigegeben. Unter anderem soll sie den automatischen Wechsel zwischen Apple-Geräten wie iPhone, iPad und Mac verbessern.Die neue Firmware hat die Beta-Versionsnummer 5A5282d. Sie ist für AirPods (2. und 3. Generation), AirPods Pro und AirPods Max verfügbar. Neben dem schon angesprochenen optimierten Wechsel zwischen mehreren Apple-Geräten bietet die Beta-Firmware auch allgemeine Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen, so Apple. Welche konkreten Optimierungen es hinsichtlich des automatischen Gerätewechsels gibt, führt das Unternehmen nicht auf.Nachdem Apple auf der WWDC ein neues Audio-Feature für iPhones im Zusammenspiel mit den hauseigenen Kopfhörer präsentierte ("Personalized Spatial Audio"), könnte die neue Firmware zudem die hinzugekommenen Spatial-Audio-Features freischalten – entsprechendes Nutzer-Feedback steht aber noch aus.Informationen zu den Installationsmöglichkeiten der Firmware-Beta stellt Apple auf der Entwickler-Website bereit. Da es sich nicht um ein öffentliches Beta-Programm wie bei iOS oder macOS handelt, können nur bei Apple registrierte Entwickler auf die Beta-Versionen der AirPods-Firmware zugreifen. Die Beta-Firmware der AirPods ist in erster Linie zum Testen des Zusammenspiels mit Drittanbieter-Apps gedacht.Um die Firmware auf den AirPods-Modellen zu installieren, ist Vorarbeit vonnöten. Das verbundene Apple-Gerät, über das die Firmware aufgespielt wird, muss über die aktuelle Entwickler-Beta des jeweiligen Betriebssystems verfügen. Das heißt: iOS 16, iPadOS 16 oder macOS 13 Ventura. Hinzu kommt die Xcode 14 Beta auf dem Mac, um die Option "Pre-Release Beta Firmware" im Bereich "AirPods Testing" zu aktivieren. Nach dem Prozedere kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis verbundene AirPods die Beta-Firmware aufspielen. Eine manuelle Installationsmöglichkeit gibt es nicht.