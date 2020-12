AirPods Max: Akkuverbrauch mit vs. ohne Schutzhülle

Tests mit inaktiven AirPods Max – ohne Case

Geringer Akkuverbrauch

Apple äußert sich

Der Lieferumfang der neuen AirPods Max fällt eher bescheiden aus: Neben den Kopfhörern findet sich lediglich ein USB-C-auf-Lightning-Kabel, etwas Papierkram sowie die Schutzhülle in der Packung. Auf ein Netzteil verzichtet Cupertino einmal mehr. Das Case hingegen schützt die Kopfhörer nicht vollumfassend – und wurde ob seiner durchaus eigentümlichen Gestaltung bereits reichlich mit Spott und Häme bedacht (siehe ). Apple weist jedoch darauf hin, dass die Kopfhörer in der Hülle kaum Energie benötigen. Einige Tester sahen sich daher veranlasst, den Akkuverbrauch der AirPods Max genauer unter die Lupe zu nehmen – und ihre überraschenden Erkenntnisse zu teilen.Wer AirPods Max sein Eigen nennt und diese ausschalten möchte, wird vielleicht verwundert sein: Diese Möglichkeit ist schlichtweg nicht vorhanden; es fehlt den Kopfhörern an einem entsprechenden Knopf. Apples beigelegtes Case soll aber für Abhilfe sorgen und den Energieverbrauch spürbar reduzieren. Was geschieht aber, wenn man die Over-Ears einfach zur Seite legt – ohne sie dem Case zuzuführen? Dieser Frage ging unter anderem MacRumors nach: Die Redaktion verband die Kopfhörer mit einem iPhone und spielte ein Lied ab. Anschließend legte sie die AirPods Max auf einem Schreibtisch ab – ohne sie in die Hülle zu stecken oder erneut zu benutzen. Zu diesem Zeitpunkt lag der Akkustand bei 63 Prozent.Eine Stunde später reduzierte sich der Akkustand um einen Prozentpunkt, nach insgesamt vier Stunden Inaktivität betrug der Ladestand 60 Prozent – es handelt sich also um einen Rückgang von drei Prozentpunkten. Während dieser Zeitspanne waren die Kopfhörer ununterbrochen mit dem iPhone verbunden. Als die Over-Ears anschließend in das Case gesteckt wurden, trennte diese sich sofort vom iPhone. Vier Stunden später warf die Redaktion erneut einen Blick auf den Akkustand – dieser ging um nur einen Prozentpunkt zurück.Mittlerweile hat Apple auf der US-Webseite des Unternehmens ein Support-Dokument veröffentlicht, das näher auf die verschiedenen Modi der AirPods Max eingeht: So wechseln die Kopfhörer nach fünf Minuten Inaktivität in einen Ruhemodus – die Bluetooth-Verbindung bleibt dabei aufrecht, außerdem kann der Anwender die Over-Ears über die „Wo ist?“-App lokalisieren. Nach 72 Stunden ohne Aktivität fallen auch diese Funktionen weg – immer unter der Voraussetzung, dass sich die AirPods Max nicht in der Hülle befinden. Bei der Aufbewahrung im Case gelten andere Zeitspannen: Der Ruhemodus aktiviert sich sofort – und nach 18 Stunden wird die Bluetooth-Verbindung eingestellt.