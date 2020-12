Spott über AirPods Max samt Case: Netz reagiert mit Preis-Kritik und BH-Vergleich

Der hohe Preis polarisiert und erzeugt Spott

Case der AirPods Max als BH-Ersatz?

Als Apple die AirPods Max veröffentlichte, sorgte zunächst vor allem der Preis von fast 600 Euro für Aufregung und Spott in Online-Foren sowie Sozialen Netzwerken. Schnell nach der Bekanntgabe erschienen viele Nutzer-Posts, die sich über den im Vergleich zur Konkurrenz von Sony und Bose hohen Betrag lustig machten. Auch das gewöhnungsbedürftige Design des Kopfhörer-Case erwies sich bereits als Inspirationsquelle für diverse Späße – vor allem der Vergleich mit Büstenhaltern ist weiterverbreitet.Da die originalen AirPods anno 2016 schon viele kritische Posts wegen des damals so manchem Kunden als zu hoch erscheinenden Preises von 159 US-Dollar hervorriefen, überrascht die jetzige Reaktion auf den wesentlich höheren Betrag für die AirPods Max nicht.Twitter-Nutzer „Cloud Main“ hat zudem aufgelistet, welche beliebten Technikprodukte zum Teil deutlich weniger als die AirPods Max kosten, dafür aber – je nach Nutzung – viel mehr können. Außer Xbox Series X, PlayStation 5 und Nintendo Switch gehören dazu ebenfalls diverse Fernseher, PCs und Laptops. Auch Konkurrenzprodukte wie Bose 700 (Amazon: ) oder Sony WH-1000XM4 (Amazon: ) bleiben preislich weit unter dem Niveau der Apple-Kopfhörer, wobei abzuwarten bleibt, wie sie klanglich gegenüber den AirPods Max abschneiden. Da es aber auch viele Kopfhörer im vierstelligen Preisbereich (und höher) gibt, hinkt der Vergleich mit der Konkurrenz und anderen Gadgets etwas – zumal die Zielgruppe des Kopfhörers eine andere ist als beispielsweise für Konsolen. Ein Klassischer Äpfel-Birnen-Vergleich.Auch die schon angesprochenen BH-Vergleiche mit dem Kopfhörer-Case florieren momentan. Apple-Leaker L0vetodream etwa veröffentlichte eine Fake-Produktanzeige für einen „BRA Air Series 2020“ (Bra = Büstenhalter). Das Motto lautet: „Gut für den Winter“. Twitter-User „In my Mind“ zufolge eignet sich der Kopfhörer im Case auch gut als Schlafmaske.Die originalen AirPods erzeugten im Jahr 2016 übrigens ähnlichen Spott im Netz. Das seinerzeit ungewohnte Gehäusedesign ohne Kabel rief Vergleiche mit Zahnbürstenaufsätzen und anderen Haushaltsprodukten hervor. Schlussendlich entwickelten sich die Bluetooth-Kopfhörer für Apple aber zum extrem lukrativen Kassenschlager. Ob die AirPods Max ebenfalls zum Erfolgsprodukt werden, wird die Zukunft zeigen.