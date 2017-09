AirPods-Konkurrenz: Kabelloser Sport-Kopfhörer Jaybird Run

Wasserabweisend und 4 Stunden Akkulaufzeit

Mobil-App zur Sound-Anpassung und Spotify-Integration

Apples komplett kabellose Kopfhörer-Lösung AirPods (Store: ) bekommt zunehmend Konkurrenz von Drittanbietern. Eine der neuesten entsprechenden Bluetooth-Produkte ist der Jaybird Run, der vorwiegend für den Sporteinsatz konzipiert ist.[banner]Die In-Ear-Kopfhörer sind von einer Nanobeschichtung umgeben und dadurch unempfindlich gegen Wasser- oder Schweißeinwirkung. Jeder Ohrhörer bietet einen Knopf, der für Funktionen wie Anrufannahme, Musiksteuerung oder Siri-Aktivierung zuständig ist. Auch die Nutzung in nur einem Ohr ist möglich. Um bei intensiven Sportaktivitäten sicheren Halt zu gewährleisten, liefert Jaybird Wingtips sowie diverse Gummiaufsätze in unterschiedlichen Größen mit Das mitgelieferte Case dient, ähnlich wie bei den AirPods, auch als Ladestation der Jaybird Run. Laut des Herstellers beträgt die Akkulaufzeit der Bluetooth-Kopfhörer etwa vier Stunden (AirPods: fünf Stunden). Das Lade-Case liefert zudem Energie für weitere acht Stunden. Eine Ladezeit von fünf Minuten soll genügen, um wieder für eine Stunde Musik hören zu können.Im Zusammenspiel mit der von Jaybird angebotenen Mobil-App können Nutzer des Run-Modells den Klangcharakter der Kopfhörer konfigurieren und Spotify-Playlisten verwenden. Auch die Funktionsweise des Ohrhörer-Buttons lässt sich anpassen.Die Jaybird Run kommen im Laufe des Oktobers in den Handel. Der Käufer hat die Wahl zwischen einer weißen und schwarzen Beschichtung der Ohrhörer-Oberfläche. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller 199 Euro.