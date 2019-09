AirPods-Konkurrent mit Active Noise Cancellation: Huawei präsentiert FreeBuds 3

FreeBuds schlagen AirPods bei Akku-Ladegeschwindigkeit



Active Noise Cancellation und optimierter Wireless-Chip

Apple hat mit den AirPods im Jahr 2016 einen Überraschungshit gelandet, an dessen benutzerfreundlicher Funktionsweise samt kompakter Akku-Box sich seitdem schon einige Konkurrenten orientierten. Vereinzelt entstanden sogar Plagiat-ähnliche Designvarianten. Die FreeBuds von Huawei etwa lassen sich auf den ersten Blick kaum von Apples Bluetooth-Kopfhörern unterscheiden – nur die schwarze Farboption und die etwas anders gestaltete Aufbewahrungsbox weisen auf ein eigenständiges Produkt hin, das nicht vom Unternehmen aus Cupertino stammt. Doch die neuste Variante FreeBuds 3 hat den AirPods ein Feature voraus: Active Noise Cancellation (ANC).Huawei hat die neue Generation der FreeBuds auf der IFA in Berlin vorgestellt. Optisch unterscheiden sich die Bluetooth-Kopfhörer weiterhin nur in Nuancen von den AirPods. Auch die Aufbewahrung in der Akku-Box sieht dem Apple-Produkt ähnlich. Nutzer erhalten 4 Stunden Akkulaufzeit plus 20 weitere Stunden durch die Akkuladung der Box, in der die Kopfhörer stecken. Huawei spricht von einer im Vergleich zu den AirPods 2 doppelt so schnellen Aufladung per Kabel. Die kabellose Ernergieversorgung funktioniere 50 Prozent schneller.Das Highlight der FreeBuds 3 ist das Active Noise Cancellation, das für Kopfhörer dieser Größe und Bauweise ungewöhnlich ist. Während es bei den AirPods bislang nur Gerüchte um die Implementierung einer aktiven Geräuschunterdrückung gab, bringt Huawei die Technologie in den hauseigenen Kopfhörern schon bald auf den Markt. Wie gut die verbaute ANC-Technologie gegenüber etablierten Lösungen von Marktgrößen wie Bose und Sony abschneidet, müssen Tests erst noch zeigen. Huawei spricht von von einer Reduzierung der Umgebungsgeräusche um bis zu 15 Dezibel.Ein weiteres Feature der Kopfhörer ist Huaweis verbesserter A1-Wearable-Chip, der vergleichbar mit Apples W2-Chip ist. Die Huawei-Variante bietet Bluetooth 5.1 und ermöglicht eine optimierte Audio-Übertragung. Das chinesische Unternehmen konnte den Energiebedarf im Vergleich zum Vorgänger-Chip reduzieren. Die FreeBuds 3 erscheinen laut Huawei im November. Der Preis beträgt 199 Euro (UVP).