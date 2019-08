PowerBeats Pro: AirPods-Alternative von Apple in drei weiteren Farben

Im Mai 2019 stellte Apple die PowerBeats Pro vor – welche technisch sehr mit den AirPods der zweiten Generation verwandt sind. Auch die PowerBeats Pro sind komplett drahtlos, laden sich in einem mitgelieferten Case auf und verfügen über den Apple-H1-Chip. Anders als die AirPods werden die PowerBeats Pro aber zusätzlich mit einem Bügel am Ohr fixiert, weswegen sich die Kopfhörer besser für sportliche Aktivitäten eigenen. Desweiteren sollen die PowerBeats Pro besonders vor Wasser und Schweiß geschützt sein.Schon bei den AirPods gab es öfters Gerüchte um neue Gehäusefarben. Während die AirPods aber weiterhin nur mit weißem Gehäuse daherkommen, stehen die normalerweise schwarzen PowerBeats Pro nun in drei weiteren Farben zum Kauf bereit: Elfenbeinweiß, Marineblau und Moosgrün.In den USA sollen die neuen Farben ab dem 30. August bereitstehen, die Vorbestellungen sollen am Donnerstag beginnen – wahrscheinlich handelt es sich aber auch um den weltweiten Starttermin der neuen Farben. Wie auch die schwarze Version kosten die PowerBeats Pro 250 Euro im Apple Store . Technisch gesehen unterscheiden sich die Modelle in den neuen Farben nicht von der ursprünglichen, im Mai vorgestellten Fassung.