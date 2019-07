AirPods 3: Veröffentlichung im Weihnachtsquartal?

Teurer und vor Wasser geschützt

Verschiedene Prognosen zum Marktstart-Termin

Apple soll für das Weihnachtsquartal ein neues AirPods-Modell planen. Dem Wedbush-Marktexperten Daniel Ives zufolge bietet die dritte Generation der Bluetooth-Kopfhörer ein Feature, auf das Apple bei den bisherigen Varianten verzichtete: ein wasserabweisendes Gehäuse mit IP-Zertifikat.In seiner Prognose bezüglich neuer AirPods stellt Ives mehrere Neuerungen in Aussicht. Apple wird demnach bei der Präsentation der dritten Generation betonen, wie gut die Bluetooth-Kopfhörer fortan gegen das Eindringen von Wasser geschützt ist. Zudem überarbeite das Unternehmen aus Cupertino das Design der AirPods. Diesbezüglich geht der Marktexperte jedoch nicht ins Detail und spricht lediglich von „einigen Design-Verbesserungen“. Ein radikales Neudesign sei daher nicht zu erwarten.Außer zu den potenziellen Features äußerte sich Ives auch bezüglich des voraussichtlichen Veröffentlichungstermins. Interessenten können demnach mit einem Marktstart von Apples Bluetooth-Kopfhörern im vierten Quartal dieses Jahres rechnen. Apple wolle die neuen AirPods auf jeden Fall vor Weihnachten in die Verkaufsregale bringen.Preislich können sich Kunden auf eine Erhöhung einstellen. Ives nennt zwar keine Einzelheiten, doch es sei mit höheren Endkundenpreisen als bei den bisherigen Modellen zu kalkulieren. Apple könnte die dritte Generation der AirPods beispielsweise zusätzlich zu den schon verfügbaren Varianten in die Läden bringen und als Premium-Variante mit Zusatzfunktionen anpreisen.Es bleibt abzuwarten, ob Apple 2019 tatsächlich noch einmal neue AirPods-Modelle vorstellt – erst im Frühjahr erschien die zweite Generation der kabellosen Kopfhörer. Zwar prognostizierten auch schon Mark Gurman (Bloomberg) und Ming-Chi Kuo neue AirPods mit Wasserschutz, doch zum voraussichtlichen Veröffentlichungszeitpunkt gibt es unterschiedliche Angaben.Anders als Ives geht Kuo vom Beginn der Massenfertigung zwischen dem vierten Quartal 2019 und dem ersten Quartal 2020 aus. Eine entsprechende Vorlaufzeit für die Fertigung berücksichtigt könnten die AirPods demzufolge im Frühjahr 2020 und damit ein Jahr nach der letzten Produktaktualisierung erscheinen. Kuo erwartet zudem größere Designänderungen.