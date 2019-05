AirPods 3: Möglicher Verkaufsstart im Herbst, AirPods 2 trotzdem weiter verfügbar

AirPods-Zulieferer erhöht Produktionskapazität

Die zweite Generation der AirPods kam zwar erst in diesem Frühjahr auf den Markt, doch es gibt erneut Hinweise auf eine noch für dieses Jahr bevorstehende dritte Generation der kabellosen Bluetooth-Kopfhörer. Dieses sollen sich vom inneren Aufbau her deutlich von den jetzigen Modellen unterscheiden und als neue Features unter anderem Wasserresistenz bieten. Trotzdem wird vermutet, dass Apple die zweite Generation der AirPods (Store: ) noch bis mindestens Frühjahr 2020 verkauft.Apple-Zulieferer Unitech, der sich um die Printed Circuit Boards (PBCs) der AirPods kümmert, soll für dieses Jahr eine größere Steigerung der Produktionskapazität planen, um die zunehmenden Bestellungen von Abnehmern befriedigen zu können. Demnach ist eine Steigerung von 25 bis 30 Prozent vorgesehen.Apple hat nach wie vor mit Lieferengpässen der aktuellen AirPods-Generation zu kämpfen. Wer aktuell zum Beispiel AirPods mit kabellosem Ladecase direkt bei Apple bestellt, muss etwa einen Monat auf die Bluetooth-Kopfhörer warten. Bei der Variante mit regulärem Ladecase sind es immerhin noch ein bis zwei Wochen.Unklarheit herrscht momentan über Apples AirPods-Strategie zum Jahresende 2019 hin. Mehrere Meldungen berichten von einer abermals neuen Generation der AirPods, die über ein geändertes Hardware-Design im Inneren verfügen. Apple plant demnach, von Printed Circuit Boards zu einer System-In-Package-Bauweise (SiP) zu wechseln. Damit sollen Features wie aktive Geräuschunterdrückung umzusetzen sein. Durch den geringen Platzanspruch von SiP im Vergleich zu PBC könnten auch größere Akkus verbaut werden. Für Apple wäre SiP außerdem kostengünstiger.Da Unitech die Produktion von PBCs hochfährt, ist mit einer Verfügbarkeit der AirPods 2 noch bis mindestens Frühjahr 2020 zu rechnen, so Digitimes . Apple könnte das Modell zum Beispiel zusätzlich zu den in der zweiten Jahreshälfte neuerscheinenden AirPods 3 anbieten, wobei die beiden Generation preislich deutlich voneinander getrennt sein dürften – entweder durch einen höheren Einstiegspreis der AirPods 3, oder durch eine Preissenkung bei den AirPods 2.