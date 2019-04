AirPlay 2 für Yamaha-Produkte: Hersteller kündigt Support für AV-Receiver, Lautsprecher und mehr an

Welche Yamaha-Produkte AirPlay 2 bekommen

MusicCast 20 und MusicCast 50 Wireless Speakers

MusicCast BAR 400 Soundbar

RX-A 80 Series AV-Receiver

RX-V 85 Series AV-Receiver

RX-S602 Slimline AV-Receiver

ATS-4080 Soundbar

TSR-7850 AV-Receiver

CX-A5200 AV-Preamp/Processor

XDA-QS5400 MusicCast Multi-Room Streaming-Amplifier

Wie sich die Firmware-Updates installieren lassen

Qobuz, Spotify Connect und mehr

Yamaha hat die Unterstützung von AirPlay 2 für zahlreiche der hauseigenen Lautsprecher, TV-Soundbars, AV-Receiver, Streaming-Verstärker und Plattenspieler angekündigt. Das Unternehmen beginnt in diesem Monat eigenen Angaben zufolge damit, die benötigten Updates für die einzelnen Produkte zu veröffentlichen. Yamaha spricht in der Pressemitteilung konkret von „Ende April“ als Startzeitpunkt der Aktualisierungen, die den Support für AirPlay 2 liefern. Wie lange es schlussendlich dauert, bis alle der vom Audio-Spezialisten aufgelisteten Geräte AirPlay 2 unterstützen, ist nicht bekannt.Folgende Yamaha-Produkte erhalten ein Update, das AirPlay 2 für die entsprechenden Geräte nachliefert:Zudem soll in der zweiten Jahreshälfte der Plattenspieler MusicCast VINYL 500 folgen. Welche der genannten Audio-Produkte zuerst das für AirPlay 2 benötigte Firmware-Update bekommt, geht aus der Pressemitteilung von Yamaha nicht hervor. Je nach Gerät könnte es unter Umständen also noch länger als bis Ende April dauern, bis die Aktualisierung verfügbar ist.Nutzer können die Updates über Yamahas iOS-App MusicCast (Store: ) installieren. Dazu ist die neueste Version der Anwendung vonnöten. Sobald das Unternehmen ein Firmware-Update – zum Beispiel für einen mit der App verbundenen AV-Receiver – anbietet, wird der Anwender automatisch via MusicCast darüber informiert.Außer AirPlay 2 bieten die kommenden Firmware-Updates eine Reihe weiterer Features. Dazu zählt die Integration des High-Res-Streamingdienstes Qobuz, der die Musikwiedergabe auf unterstützten Produkten von bis zu 192 kHz / 24-bit ermöglicht. Zudem steht Spotify Connect zukünftig auch für Gratis-Accounts des schwedischen Streaming-Platzhirschen zur Verfügung – bislang wurde dafür ein Premium-Abo benötigt.