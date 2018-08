Affinity Publisher: Public Beta zum Download verfügbar

„Revolution des Desktop Publishing“

„Es gibt noch Fehler“

Softwareanbieter Serif hat im letzten Monat angekündigt, die erste öffentliche Beta von Affinity Publisher für macOS ab Ende August zum Download anzubieten – und der Hersteller hält sich an das Versprechen. Ab heute lässt sich die Desktop-Version des Publisher-Tools über die Anbieter-Website herunterladen.Serif kündigt die Software als „Revolution des Desktop Publishing“ an. Was Affinity Photo für professionelle Fotobearbeitung und Affinity Designer für Grafikdesign leisten, soll Affinity Publisher im Bereich des Desktop-Publishing umsetzen, so der Anbieter. Es handele sich um eine „ultra-schnelle und leistungsstarke“ App, die frei von jeglichem Ballast sei. Bislang ermöglichten nur einige kurze Video-Demos einen Blick auf das Tool.Bis zur Veröffentlichung der finalen Version von Affinity Publisher wird es noch ein paar Monate dauern. Die neue Public Beta enthält Fehler und Bereiche, „die noch nicht vollständig sind oder in denen der Feinschliff fehlt“, so Serif. Der Hersteller rät daher von einem produktiven Einsatz der Software ab. Es gehe – wie bei jeder Betaversion – viel mehr darum, Probleme zu identifizieren und Lösungen dafür zu entwickeln. Tester können zudem Feature-Wünsche äußern.Die Publisher-App wird eine „tiefe Integration“ mit Affinity Photo und Designer bieten. Doch dazu sind erst noch Updates der beiden letztgenannten Anwendungen vonnöten, die Serif noch nicht veröffentlicht hat. Sobald die Aktualisierungen bereitstehen, informiert der Hersteller die Anwender darüber. Die erste Public Beta von Affinity Publisher gibt es auf der Website des Anbieters.