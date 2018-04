Adobe Premiere, After Effects und Audition: Updates bringen neue KI-Features

Neue Automatikfunktionen für Premiere und After Effects

Adobe hat umfangreiche Updates inklusive neuer KI-Features für die hauseigenen Creative-Cloud-Anwendungen veröffentlicht, darunter Premiere Pro, After Effects und Audition. Im Vordergrund der Aktualisierungen stehe die Absicht, Zeit bei Arbeitsabläufen zu sparen, so Adobe.Nutzer von Premiere Pro CC haben dank Adobes AI-Engine Sensei fortan die Möglichkeit, Farben und Lichtwerte eines Referenzclips automatisch auf beliebige neue Videos anzuwenden. Sensei achtet darauf, Hauttöne von Menschen in jeder Einstellung natürlich wirken zu lassen. Anwender können die ermittelten Werte alternativ auch manuell anpassen.Adobe erleichtert außerdem die Bearbeitung von Virtual-Reality-Videos in Premiere und After Effects. Die Apps bieten Nutzern die Gelegenheit, VR-Clips in virtuellen Räumen darzustellen und zu editieren, um zum Beispiel Übergänge einzufügen. Premiere unterstützt zusätzlich die Windows Mixed Reality Platform. Das Master-Properties-Feature von After Effects ermöglicht es zudem, individuelle Werte auf alle Versionen einer Komposition zu verteilen.Die Zusammenarbeit der Apps untereinander wurde ebenfalls verbessert. Premiere-Projekte etwa lassen sich fortan auch in Audition zur Audio-Bearbeitung öffnen.Die Creative-Cloud-Anwendungen von Adobe stehen als kostenpflichtiges Abo über die Herstellerseite zur Verfügung. Alle Apps im Paket inklusive Cloud-Speicher kosten 59,49 Euro pro Monat (im Jahresabo). Der Preis eines einfachen Monatsabos beträgt 89,24 Euro.