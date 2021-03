Account-Sharing bald Geschichte? Netflix will, dass Nutzer sich eigene Konten zulegen

Wie lange noch?

Netflix ist sich über hohen Anteil an Konto-Teilern bewusst

Netflix ist für den großzügigen Umgang mit "Schwarzsehern" bekannt: Es ist gängige Praxis, dass Nutzer Ihren Zugang mit Freunden und Familienmitgliedern teilen und so nur ein Netflix-Abo benötigen. Bislang ist Netflix dagegen nicht vorgegangen – obwohl der Konzern so möglicherweise nicht zu vernachlässigende Umsatzeinbußen hinnehmen muss. Einer Umfrage nach teilen bis zu 50 % der Netflix-Kunden ihre Zugänge mit anderen Personen, obwohl dies gegen die Richtlinien des Dienstes verstößt: Dort ist nur die gemeinsame Nutzung innerhalb eines Hausstandes erlaubt.Nun scheint sich Netflix aber dazu entschlossen zu haben, gegen die gemeinsame Nutzung vorzugehen. Manche Nutzer von geteilten Netflix-Konten auf Smart-TVs erhalten momentan die Meldung, sich ein eigenes Konto zuzulegen, wenn sie nicht im selben Haushalt wohnen:Wie genau Netflix momentan erkennt, ob sich ein Smart-TV im selben Haushalt befindet, ist unbekannt. Wahrscheinlich erkennt Netflix anhand der verwendeten IP-Adresse, dass das Konto aus unterschiedlichen Städten genutzt wird.Aktuell hat der Nutzer die Möglichkeit, diese Warnung einfach auszublenden – doch wie oft der Nutzer diese Option wählen kann, ist unbekannt. Wahrscheinlich handelt es sich bei dieser Warnung auch nur um die allererste Warnungsstufe: Es ist zu erwarten, dass der Streaming-Dienst die Daumenschrauben in den kommenden Monaten anzieht.Gegenüber " thestreamable.com " gab Netflix bekannt, dass die Meldung hauptsächlich sicherstellen soll, dass der Nutzer befugt ist, das Konto zu nutzen – doch die Formulierung der Meldung lässt definitiv auf andere Pläne des Konzerns schließen.Bereits Ende 2019 sagte der Konzern, dass man das Verhalten der Nutzer bezüglich gemeinsam genutzter Konten genau unter die Lupe nimmt – und Wege auslotet, wie man dieses Phänomen in den Griff bekommt, ohne die Kunden zu vergraulen. Die Warnungen sind wohl ein erster Schritt, wie Netflix dieser Praxis entgegnet.