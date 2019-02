Abgang von Apples Retail-Chefin: Was Angela Ahrendts als nächstes plant

Familie und Reisen auf Ahrendts’ Agenda

Mögliche Zukunft bei Ralph Lauren

Der baldige Apple-Abschied von Retail-Chefin Angela Ahrendts sorgte in den letzten Tagen für viele Diskussionen darüber, ob Ahrendts das Unternehmen freiwillig verlässt oder sie von Apple entlassen wurde. Nachdem bei genauerer Analyse kaum etwas für einen von Apple forcierten Weggang spricht , äußerte sich Ahrendts kürzlich erstmals selbst zu ihren Plänen für die nähere Zukunft. Vogue sprach mit Ahrendts am Rande ihres Besuchs der Ralph Lauren Fashion Show in New York.Auf die Frage, was sie nach ihrer Apple-Zeit vorhabe, kündigte Ahrendts einen ausgedehnten Urlaub über die Sommermonate an: „Für den Sommer nehme ich mir frei.“ Es gehe ihr zunächst darum, sich nach ihren fünf Apple-Jahren Zeit für private Dinge zu nehmen, die zuvor nicht oder nur selten möglich waren. Dazu zählen etwa ausgedehnte Reisen und auch der Besuch ihrer beiden erwachsenen Kinder in London.Zudem sei sie ihrem Ehemann noch etwas schuldig. Da er in den vergangenen Jahren regelmäßig zwischen London und Ahrendts’ aktuellem Wohnort San Francisco hin- und herpendelte, möchte sie ihm zuliebe in Zukunft häufiger selbst nach London kommen. Über etwaige Umzugspläne der Noch-Retail-Verantwortlichen von Apple ist nichts bekannt.Ahrendts beklagte gegenüber Vogue schon vor einigen Wochen, als noch nichts von ihrem Apple-Abgang bekannt, die große Distanz zu ihrem früheren Wohnort London, wo sie sich dem eigenen Bekunden nach sehr wohl fühlte. Sie vermisse zudem ihre Kinder.Angesichts von Ahrendts Position im Firmenvorstand des Modeunternehmens Ralph Lauren, die sie seit letztem Jahr zusätzlich zu ihrer Apple-Tätigkeit einnimmt, gibt es Spekulationen über einen kompletten Wiedereinstieg in die Mode-Branche. Vor Apple war Ahrendts CEO des Premium-Modeunternehmens Burberry. Ahrendts selbst äußerte sich bislang nicht zu ihren beruflichen Plänen nach dem Abschied von Apple.